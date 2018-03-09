Новинки литературы Кубани

/Культура/

Вышла новая книга литературного критика, публициста, прозаика, издателя авторского литературно-публицистического альманаха "Солёная Подкова", уроженца станицы Старонижестеблиевской Краснодарского края Петра Ткаченко - "Встретимся на том свете, или Возвращение Рябоконя". Основной массив повествований создан на кубанском материале.

В книгу известного писателя Петра Ткаченко вошли избранные рассказы и повесть. Его проза не совсем обычна и непривычна. Она строго документальна, исторична и биографична. Но вместе с тем это не история, не этнография и не бытописательство, но именно художественное, образное повествование. В реальной жизни, как прошлой, так и современной, автор находит такие переплетения событий и человеческих судеб, для постижения которых как бы и не требуется вымысла. За годы литературного безвременья у писателя выработался своеобразный стиль, когда действительные события и судьбы реальных людей сопровождаются фотографиями, как бы компенсирующими нынешнюю неслышимость слова. Фотография, изобразительный ряд становятся неотъемлемой частью художественного произведения. Это – новый вид реализма, продиктованный временем, состоянием и положением литературы в обществе. Автор пытается выявить, прежде всего, духовные и мировоззренческие основы нашего бытия. В книгу вошла так же документальная повесть о Гражданской войне на Юге России, на Кубани, в приазовских плавнях. Это повесть о поистине легендарном человеке, народном характере Василии Фёдоровиче Рябоконе, являвшемся символом справедливости и человеческого стоицизма в условиях революционного анархизма. Скрывавшемся в плавнях с малой группой сподвижников, вплоть до конца 1924 года. Кубанском Робин Гуде, до сих пор не реабилитированном. Своего героя, для старых и новых идеологов остающегося бандитом, реабилитировал и оправдал сам народ, передавая в поколениях легенды о нём, как и о всяком, действительно народном герое, неуловимом и бессмертном. Автор рассматривает события Гражданской войны не с точки зрения той или другой противоборствовавших сторон – красных или белых, – но с точки зрения народного самосознания.



Пётр Ткаченко. Встретимся на том свете, или Возвращение Рябоконя. Ненаписанная повесть. Запоздалые и современные рассказы. - М.: ИПО «У Никитских ворот», 2018 – 496 с.

Материал к публикации подготовила Катерина Беда.