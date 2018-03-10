О жизни поэта и художника Тараса Шевченко – в материалах электронной коллекции Президентской библиотеки

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9 марта 2018 года исполнилось 204 года со дня рождения поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко.

Широкое представление об этом человеке, который смог реализовать свой многогранный талант, несмотря на испытания, посланные судьбой, можно составить на основе материалов электроннойколлекции Президентской библиотеки. В подборку вошли литературные работы Т. Г. Шевченко, монографии, очерки и статьи, посвящённые его жизни и творческому наследию, и многое другое.

«Всей своей жизнью, всей своей поэзией Шевченко показал, как может быть силён и мужествен человек, как он может быть неподкупен, как велика его честность, как страшен его гнев и как непреклонна его воля к свободе и независимости. Всей своей жизнью и работой показал, какие чудовищные преграды может преодолеть человек для достижения своей цели», – писал М. Зощенко в книге 1939 года «Тарас Шевченко: повести и рассказы».

Действительно, жизнь поэта не была простой: он родился в семье крепостного крестьянина, рано лишился родителей, ребёнком попал в услужение в дом помещика П. Энгельгардта. Тяжёлому детству посвящена часть автобиографии, написанной Т. Шевченко в 1860 году по просьбе редакции журнала «Народное чтение».

С самого раннего возраста Тарас Шевченко проявлял интерес к живописи. «В должности казачка он втихомолку срисовывал украденным у конторщика карандашом картины суздальской школы, украшавшей панские покои», – читаем в автобиографии, где Шевченко также рассказывает, как собирал на постоялых дворах картинки с изображением разных исторических героев с «намерением на досуге скопировать их точь-в-точь».

В 1832 году вслед за П. Энгельгардтом Т. Шевченко переезжает в Санкт-Петербург, где по «неотступной» просьбе мальчика отдают в обучение к мастеру-маляру. «Очень часто, отправляясь на малярные работы, проходил будущий писатель через Летний сад и здесь, как и прежде над лубочными картинками, не мог устоять перед соблазном срисовать какую-то из статуй, украшавших сад», – пишет А. М. Скворцов в книге 1929 года «Жизнь художника Тараса Шевченко».

Именно в Летнем саду произошла судьбоносная встреча – юноша познакомился с живописцем Иваном Сошенко. Кроме того, именно «в этом саду и в то же время начал он делать этюды в стихотворном искусстве. Из многочисленных попыток он впоследствии напечатал только одну – балладу „Причинна“», – пишет Шевченко в автобиографии.

Иван Сошенко заметил талант юного художника-самоучки: «Застенчивый юноша робко высказал ему страстное желание учиться живописи, и тот стал заниматься с ним по праздникам. В один из этих уроков Тарас рассказал ему про своё детство, тронув до глубины души добряка Сошенко своей грустной повестью. Не имея возможности помочь ему лично, он представил его конференц-секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу, а тот познакомил его с поэтом В. А. Жуковским, придворным живописцем Венециановым и другими влиятельными людьми. Они заинтересовались его недюжинными способностями и печальной судьбой и приняли в нём большое участие», – рассказывает издание 1910 года «Горести Тараса: детство и жизнь Т. Г. Шевченко».

Участие это было поистине велико: именно благодаря своим новым знакомым Тарас Шевченко обрёл долгожданную свободу, но для этого пришлось постараться. Вот как сам поэт позже описывал эти события: «В 1837 году И. М. Сошенко представил его конференц-секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу с целью освободить его от горестного состояния. В. И. Григорович просил о нём В. А. Жуковского, и В. А. Жуковский, предварительно узнавши цену от помещика, просил К. П. Брюллова написать его, В. А. Жуковского, портрет для императорской фамилии с целью разыграть его в лотерею в царском семействе. Великий Брюллов охотно согласился. Портрет написан. В. А. Жуковский с помощью графа М. Ю. Виельгорского устроил лотерею в 2500 рублей ассигнациями, и этой ценою была куплена свобода Тараса Шевченка в 1838 году, апреля 22».

В этом же году Шевченко приняли в Академию художеств, где он стал учеником знаменитого Карла Брюллова. Здесь же в полной мере расцвёл поэтический талант юноши.

Первый украинский сборник стихов был опубликован в Петербурге в 1840 году. Как напишет позже М. Зощенко в книге «Тарас Шевченко»: «Первая его книга „Кобзарь“ произвела на читателей неслыханное впечатление – так это было сильно, оглушительно, необычайно и действенно».

В 1848 году «Художника Шевченко, за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одарённого крепким телосложением определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус», – цитирует приговор уже упомянутое издание «Жизнь художника Тараса Шевченко». «Под строжайший присмотр, запретив писать и рисовать», – добавил российский император Николай I.

Десять лет поэт и художник вёл тяжёлую солдатскую жизнь в отдалённых гарнизонах, и только накануне своего освобождения стал вести дневник. Выпущенный позже в виде отдельной книги «Дневник»«является одним из замечательных, своеобразных художественных произведений», – говорится в предисловии к изданию 1939 года, иллюстрированному работами Шевченко.

В Петербург Тарас Шевченко вернулся в 1858 году, где сразу оказался в центре внимания, вошёл в круг литераторов и художников. «Даже писем не дают написать: нужно куда-нибудь спрятаться. Боюсь, как бы не сделаться модной фигурой», – приводит слова поэта журнал «Исторический вестник». К сожалению, Тарасу Шевченко судьба не дала в полной мере насладиться долгожданным признанием и счастьем – в 1860 году он скончался от тяжёлой болезни.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки