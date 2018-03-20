Живая классика

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В Геленджике прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов.

В нем приняли участие 45 учащихся 5-11-х классов общеобразовательных учреждений муниципалитета.

В рамках конкурса ребята читали отрывки из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную программу по литературе.

Каждый из школьников продемонстрировал настоящее мастерство декламации. Артистизм исполнения юных чтецов, выразительность и грамотность речи покорили всех присутствующих на мероприятии.

Победителями конкурса стали воспитанник Центра развития творчества детей и юношества Давид Никитин, ученица школы №3 им. Адмирала Нахимова Стефания Грачева и ученик школы №5 им. Лейтенанта Мурадяна Глеб Биляк. Именно эти ребята представят Геленджик на региональном туре конкурса.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик