Новороссийские библиотеки приглашают...

/Культура/

В Центральной городской библиотеке им. Э. Баллиона продолжаются разнообразные мероприятия на любой вкус. А вот с началом «книжкиной» недели (или «недели детской и юношеской книги») их число возросло. Только сегодня, 23 марта, у нас в гостях побывало три класса. Чему были посвящены эти встречи, и по какому сценарию развивались? Спешим рассказать!

Первая часть проходила в отделе массовой работы, где ведущая рассказывала об истории и достопримечательностях полуострова Крым. Мы организовали настоящий виртуальный тур, демонстрируя на фотографиях прекрасные дворцы, замки, скверы, парки. Познакомились с Ливадийским, Массандровским, Воронцовским, Юсуповским дворцами, увидели «Ласточкино гнездо», города Бахчисарай, Севастополь, Ялта. Посетили Гурзуфский парк и «Партенит».

Затем – экскурсия. Мы провели наших юных читателей по подразделениям учреждения, познакомив с молодежным отделом, читальными залами, абонементом, краеведением и некоторыми другими.

Отзывы нашей аудитории – исключительно положительные! Были рады стараться и представлять Баллионовскую библиотеку. Хороших каникул!

Перечитывая произведения Максима Горького, убеждаешься: на фоне рутинности, консерватизма, конформизма его радиальный пафос всегда звучит удивительно свежо и ново. И призывает к переосмыслению окостеневших стереотипов. 28 марта у вас появится возможность посмотреть по-новому на такой феномен российской культуры, каковым является М. Горький.

Молодежная библиотека № 18, носящая имя великого советского классика М. Горького, в знаменательный день 150-летия писателя рада видеть читателей на дне информации «Живая классика Максима Горького». В программе: документальный фильм, посвященный жизни и творчеству писателя, электронная презентация «Горький на Кубани», обзор у книжной выставки «М. Горький – писатель совершенно необходимый сегодня». Познакомиться с биографией и творчеством М. Горького, перечитать классику – приглашаем в нашу группу ВКонтакте. Ждем вас в течение дня 28 марта на Волгоградской, 44.