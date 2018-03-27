В Новороссийске состоялось торжественное открытие Недели детской книги

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26 марта 2018 года в Морском культурном центре г. Новороссийска состоялось торжественное открытие Недели детской книги.

Сотрудники Центральной детской библиотеки им. Крупской подготовили для читателей начальных классов из разных школ города праздничную программу «Книжкины именины». Королева Книга (библиотекарь Травина Ольга Борисовна) и ее помощники – юные артисты – читали стихи, отгадывали загадки, разбирались, что означают кляксы в книгах, определяли, каким литературным героям принадлежат волшебные предметы. Баба Яга, Красная Шапочка, Мальчик-с-пальчик, Мальвина и Буратино также не давали читателям заскучать. А участники творческих коллективов «Колибри» и «Выкрутасы» представили зрителям танцевальные номера «Книголюбы», «В тихом омуте», «Морской бриз», «Грация», «До-ре-ми».

Всех собравшихся поздравила с началом весенних каникул детская писательница Тамара Михеева. Встреча с ней состоялась чуть позже в Центральной детской библиотеке им. Крупской. Тамара Витальевна – автор книг для детей и подростков «Асино лето», «Легкие горы», «Юркины бумеранги», «Жили-были карандаши», «Дети дельфинов», «Шумсы – хранители деревьев», «Бельчонок Тинки», «Островитяне» и других, лауреат Национальной премии «Заветная мечта» (2007) за повесть «Асино лето», лауреат литературной премии имени С.В.Михалкова (2008) за сборник «Юркины бумеранги».

Директор Централизованной системы детских библиотек Л. М. Пономарева представила писательницу, а затем Тамара Михеева рассказала о своих книгах и ответила на вопросы. Поскольку маленькие читатели и библиотекари как следует подготовились к встрече, то вопросов было много – самых разнообразных.

Оказывается, Тамара Витальевна начинала свой творческий путь с книг для подростков, а потом стала писать и книги для малышей; что сюжеты для своих книг она берет «из воздуха» - они сами приходят в голову; что ей очень нравится море и собаки; что она выросла в маленьком городке, где была одна-единственная библиотека и на интересные книги нужно было записываться заранее; что «бродячие сюжеты» в литературе каждый писатель использует по-своему; что в детстве одними из любимейших были книги «Рони, дочь разбойника» и «Эмиль из Леннеберги» Астрид Линдгрен; что в детстве она от руки переписала в тетрадку из журнала повесть В. Крапивина «Голубятня на желтой поляне»; что любит читать книги независимо от жанра, главное, чтобы написано было хорошо; что она любит пешие походы с рюкзаком за плечами; что творческие кризисы – это часть процесса, и от них никуда не деться; что лучшая поддержка семьи – это когда старшие дети уходят с младшими гулять, и тогда можно выплеснуть на бумагу то, что созрело «в голове».

Книга для Тамары Михеевой – способ понимания мира, расширения горизонта, осмысления себя. Близкие по духу писатели – Юлия Кузнецова, Наталья Евдокимова, Нина Дашевская, Алексей Олейников, Ольга Колпакова, Аделия Амраева. Будущий писатель должен быть смелым. Нам нужно набраться храбрости, чтобы воплотить свои мечты – не бояться, а делать дело. Нужно еще и упорство: «усесться на стуле и работать».

Встреча с писательницей завершилась автограф-сессией и общим фото на память.