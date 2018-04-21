Экономическая и политическая турбулентность повышают спрос на книги

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В выходные с 21 на 22 апреля в седьмой раз состоится всероссийская акция «Библионочь». Будет организовано свыше 2 тысяч мероприятий: встречи с писателями, мастер-классы, спектакли, читки.

В этом году событие приурочено к 200-летию со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева. Акцию поддержат более 30 культурных центров, музеи и галереи. Например, в конференц-зале Российской государственной библиотеки состоится литературный проект «БеспринцЫпные чтения».

Мы стали читать больше букв, но меньше книг, рассказал в эфире радио Sputnik сопродюсер проекта «БеспринцЫпные чтения», писатель Александр Цыпкин.

«В проекте «БеспринцЫпные чтения» участвует большое количество писателей. Изначально мы придумали его вчетвером: я, Александр Маленков, Александр Снегирев и наш продюсер. В рамках этого проекта мы читаем рассказы со сцены, уже было более 100 выступлений в 12 странах мира, залы от 100 до 2000 человек. Принимали участие ведущие актеры, Константин Хабенский, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, и начинающие актеры. В этот раз в рамках «Библионочи» мы проводим импровизированный фестиваль: будет много писателей, актеров, в течение двух часов мы будем читать. Наши чтения пользуются популярностью в театрах, потому что есть возможность посмотреть на живого автора, который сам читает свое произведение, а потом – как читает актер. Можно сравнить реакции, эмоции. Нередко актеры правят произведения. Мои произведения от этого становятся лучше, особенно с точки зрения сценической версии. Наши чтения «БеспринцЫпные», во-первых, чтобы смешно обыграть мою фамилию, а во-вторых, у нас, правда, никаких принципов с точки зрения выбора авторов, чтецов», – рассказал Александр Цыпкин.

«Мы стали читать большее количество букв – комментарии к постам, новости, огромный поток информации. Голова не понимает, что в нее загружают, Марселя Пруста или комментарии из Instagram. Когда ты бесконечно смотришь в телефон и что-то читаешь, к вечеру голова устает. Не все стали читать меньше книг, есть люди, которые читают даже больше, книги стали доступнее. К детям претензий нет, они читают очень много.

Конечно, школьная программа убивает в нас желание читать классику. Экономическая и политическая турбулентность ведут к повышению спроса на книги. Чем сложнее жизнь, тем больше человек читает. Не так много развлечений можешь позволить, когда с экономикой плохо, особенно с личной экономикой. Для многих книга – возможность занять время, прожить в мире книги неделю, две. Есть проблема – тираж 100 тысяч книг считается большим в стране, где 140 млн. Большие серьезные романы, крупные писатели издаются тиражом 15 тысяч. У любого блогера охват поста может быть миллион. Это сильно беспокоит. Электронные книги, аудиокниги – это надуманная популярность, их скачивает не такой объем людей. Но, наверное, много людей скачивают бесплатно. Не хватает господдержки, продвижения писателей. Писателям сложно обеспечить свое существование только книгой. Проблемная территория – книжные магазины, их мало в регионах, это не совсем прибыльный бизнес. При средней зарплате, когда книга стоит 500 рублей – 2-3 книги в месяц уже не купишь. Авторы книг уходят в другие жанры. Лучшие люди, которые работают с текстами, ушли в авторов сценариев», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/