"Любовь и голуби" Нины Дорошиной: какой мы запомним гениальную актрису

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Ушла из жизни гениальная актриса. Так о ней отзывались все, кто работал с ней в молодости в "Современнике" - театре, которому Нина Дорошина посвятила почти шестьдесят лет своей жизни, и где сыграла женщин Шекспира и Чехова, Гончарова и Горького, Салтыкова-Щедрина и Шварца, Володина и Гуркина, Рощина и Галина.

Все, кто любил ее яркие эпизодичные роли в фильмах "По семейным обстоятельствам", "Они встретились в пути", "Первый эшелон", кто восхищался ее комедийным даром и пытался подражать широте души и силе характера ее героини в фильме "Любовь и голуби", долгие годы потом отождествляя Нину Дорошину с женой главного персонажа Василия Надеждой. Все, кто имел счастье причислить себя к ее учениками - в Театральном институте имени Щукина, где своих студентов она учила не жалеть себя в профессии. И не подменять искренность настоящих эмоций технической имитацией чувств - такой театр она не признавала и играть в него не умела.

"Она была народной актрисой в полном смысле этого слова, - сказал вице-президент гильдии киноведов и кинокритиков Андрей Шемякин. - Насколько она интересна, стало очевидно, конечно, в фильме "Любовь и голуби", когда после долгого затишья в кино ее пригласил Владимир Меньшов. А так на экране она была среди типажей шестидесятых - милые, славные, такие простоватые лица… Она, конечно, большая актриса, но, к сожалению, в кино мало было для нее таких ролей, как в "Любовь и голуби", где она могла раскрыться в полную силу".

Удивительно, но сама Нина Дорошина как-то признавалась, что ее Надежда из фильма Владимира Меньшова внутренне, по человеческим качествам с ней совсем не совпадала - она была просто одной из ее работ, которую актриса любила, но отнюдь не "рисовала" со своей натуры. А ближе всего ей была сыгранная в спектакле "Современника" "Пятая колонна" по Хемингуэю мароканка Анита - страстно любящая, пылкая, темпераментная, ревнивая женщина, много сил отдающая чувствам… "Мне, как и всем артисткам, нравится играть любовь", - вот, пожалуй, и все, что было сказано Ниной Дорошиной немного о личном в редких интервью.

Но ни в жизни, ни на сцене она не щадила свое сердце и не закрывала от людей свою душу. Операции на сердце перенесла сложные. И умерла Нина Дорошина от остановки сердца. У хороших актеров оно всегда болит...

Источник: https://rg.ru/2018/04/21/liubov-i-golubi-niny-doroshinoj-kakoj-my-zapomnim-aktrisu.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=1093