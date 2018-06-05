В Новороссийске открывается XVI Фестиваль театров малых городов России

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Он проводится в Краснодарском крае впервые, в нем примут участие 16 творческих коллективов из разных регионов.

На фестиваль приедут артисты театров Кубани, Татарстана, Удмуртии, а также Свердловской, Тамбовской, Калининградской, Омской, Саратовской, Самарской, Ивановской и Ленинградской областей.

– В этом году Новороссийск впервые принимает участников и гостей фестиваля театров малых городов. Это не случайно – Краснодарский край играет особую роль в развитии и популяризации культуры, славится своими театральными традициями. Кубань поистине стала событийным регионом нашей страны и ежегодно принимает множество культурных мероприятий, – отмечается в приветствии губернатора Вениамина Кондратьева.

Фестиваль театров малых городов России – одно из главных направлений деятельности «Государственного Театра Наций» и важное событие в культурной жизни регионов. Он проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры РФ.

Фестиваль включает в себя конкурсную, образовательную и внеконкурсную программы. Его особенность в том, что участникам предоставляется возможность оставаться на фестивале в течение всего времени, оценивать работы друг друга, участвовать во всех программах и обсуждениях. В рамках фестиваля проходят встречи с деятелями культуры, семинары, мастер-классы, тренинги.

Компетентному жюри, состоящему из ведущих театральных деятелей и критиков страны, предстоит определить спектакли-победители в большой и малой форме, которые по традиции будут представлять фестиваль в Москве, на сцене Театра Наций. В этом году жюри возглавит народный артист России Игорь Скляр.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края