Археологи определили «домашние адреса» итальянских строителей владимирского храма XII века

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Ученые Института археологии РАН при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника завершили раскопки в церкви Рождества Богородицы XII века в Боголюбово (Владимирская область) — собранные во время этих работ данные и результаты раскопок в предыдущие годы позволили дополнить существующие представления об одном из важнейших храмов Руси и определить, откуда именно прибыли итальянские мастера, построившие его.

«Открытые при раскопках 2018 года части собора дали новый материал для заключений как о плане собора, так и о происхождении владимиро-суздальской архитектуры в целом. Теперь мы понимаем, что с высокой степенью вероятности в строительстве этого храма участвовали мастера из северной Италии — из Ломбардии и Эмилии-Романьи», — говорит член-корреспондент РАН Владимир Седов.

Экспедиция под его руководством исследует храмовый комплекс в Боголюбово с 2015 года. Результаты работы в предыдущие годы были опубликованы во II части 249 выпуска «Кратких сообщений Института археологии».