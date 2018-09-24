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В Белореченской воспитательной колонии прошла выставка

Несовершеннолетним осужденным Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю показали передвижную выставочную экспозицию «Кубань в годы Великой Отечественной войны».  В ней представлены экспонаты из фондов Краснодарского государственного историко-археологического музея - заповедника имени Е.Д. Фелицина.

Выставочная экспозиция «Кубань в годы Великой Отечественной войны»

посвящена 75-летию освобождения территории Краснодарского края от немецко-фашистких оккупантов.

Подростки увидели найденные в ходе поисковых работ предметы экипировки и снаряжения советских и немецких войск, а также фотографии бойцов Красной Армии и фотокопии документов военного времени.

Кроме того, младший научный сотрудник экскурсионного отдела Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицина Елизавета Гребенюк показала документальную кинохронику военных лет, а также  рассказала об истории боевых действий и  советских воинах, проявивших  мужество и героизм во время сражений за освобождение Кубани в 1943 году.

После просмотра выставочной экспозиции несовершеннолетние осужденные смогли поделиться с  музейным сотрудником впечатлениями об увиденном  и задать свои вопросы.

 

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК

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Категория: Новости / Образование

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