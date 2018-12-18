«Общага зализывает раны»: студент о рейде силовиков в Геологоразведочном университете

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Сотрудники МВД совместно с Росгвардией провели обыски в общежитии московского Геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ).

В самом вузе это назвали «профилактическим рейдом». По сообщениям СМИ, у некоторых жильцов нашли наркотики и травматическое оружие, было задержано несколько десятков человек. Вечером в понедельник студенты были отпущены. Очевидец событий, студент МГРИ-РГГРУ на условиях анонимности рассказал в интервью радио Sputnik, как вели себя полицейские в ходе «профилактической проверки».

«Я вышел в коридор около 9 утра. Там была куча полицейских, в масках, бронежилетах, с дубинками. Ко мне подошел полицейский, на повышенных тонах начал расспрашивать: «Ты кто вообще?! Откуда?». Спросил про моих соседей и пошел их вытаскивать. Соседи – башкир и таджик, с ними не так вежливо общались. Нас вывели дальше по коридору и поставили лицом к стене. Сказали смотреть только в стену и держать руки за спиной. При мне один парень пытался отправить смс, на него наорали и заставили выключить телефон. Всем запретили говорить. Так нас держали около получаса. Потом пришел следователь. Он был без маски, спросил, какие национальности живут на этаже. Его больше всего интересовали ингуши. Он сказал не устраивать цирк с обыском и выкладывать все запрещенное – огнестрельное, колюще-режущее… Никто ему ничего не отдал. Следователь начал подходить к каждому и спрашивать, откуда мы. Все называли города, откуда приехали. Многих он отпускал назад в комнаты, отпустил и меня. Моего одногруппника продержали в шортах и футболке на полу с 6 до 10:30 утра на полу, лежа», – рассказал студент.

По словам очевидца, студенты не исключают, что рейд был связан с событиями 13 декабря, когда у общежития была слышна стрельба.

«Полный бред и то, что это была обычная профилактическая проверка. Несколько дней назад, ночью 13 декабря, была какая-то разборка с участием ингушей. У общаги была стрельба, беготня и полная неразбериха. После этого и решили устроить облаву. Начали искать ингушей, а потом решили валить всех под одну гребенку. Еще тиражировали новость, что ингуши пользовались поддельными удостоверениями силовых структур. На самом деле это просто спортивные книжки разрядников. На одном из удостоверений мой бывший одногруппник – там указан разряд по боксу. Полнейший сюр. Сейчас все нормально, общага зализывает раны, полиции нет», – рассказал студент.

Во вторник в РГГРУ запланирована встреча со студентами, проживающими в общежитии вуза, а также с ректором. Кроме того, достигнута договоренность с МВД о выстраивании более тесной совместной работы с постпредством Ингушетии для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Источник: https://ria.ru/radio/