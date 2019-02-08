Руководители отделов по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Новороссийску встретились с директорами городских и сельских школ

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На повестке стояли вопросы повышения эффективности работы по исполнению Закона №1539- КЗ и совершенствование взаимодействия правоохранительных органов и образовательных учреждений по предупреждению правонарушений и преступлений в подростковой среде.

Руководители отделов по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Новороссийску приняли участие в совещании с директорами городских и сельских школ. Повесткой обсуждения стали вопросы повышения эффективности работы по исполнению Закона №1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и совершенствование взаимодействия правоохранительных органов и образовательных учреждений по предупреждению правонарушений и преступлений в подростковой среде.

Выступая перед собравшимися, начальник ОПДН Управления МВД России по городу Новороссийску подполковник полиции Ирина Пульная отметила, что сегодня большое внимание следует уделять вопросам информационной безопасности и культуры Интернет пользования, а также профилактике вовлечения подростков в криминальные субкультуры, опасные Интернет сообщества и наркоманию.

В ходе совещания Ирина Николаевна акцентировала внимание на необходимости эффективной работы школьных советов профилактики и выявление семейного неблагополучия, отметив, что ранняя профилактика негативных явлений позволит избежать трагических последствий в судьбах взрослеющих детей. А своевременно поступившая информация из школы позволит правоохранителям принять полный комплекс предупредительных мер к несовершеннолетним и его родителям до того момента когда ситуация выйдет из - под контроля.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску