На участие в ЕГЭ-2019 зарегистрировалось на 50 тысяч человек больше, чем годом ранее

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 1 февраля завершила сбор заявлений на участие в ЕГЭ 2019 года.

Всего заявления подали более 779 тысяч человек, что на 50 тысяч больше, чем в прошлом году.

«Увеличение связано в первую очередь с ростом числа выпускников, их в этом году будет сдавать ЕГЭ почти 678 тысяч человек, по сравнению с 640 тысячами в 2018 году», - сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Самым массовым экзаменом остается русский язык (один из двух обязательных предметов), на него зарегистрировалось более 720 тысяч участников. Самым популярным предметом по выбору, по традиции, стало обществознание, его планируют сдавать почти 385 тысяч человек.

Продолжается рост числа участников ЕГЭ, выбирающих естественно-научные предметы. Физику в этом году планирует сдавать 174 тысячи человек (на 19 тысяч больше, чем в 2018 году), химию - 110 тысяч человек (рост на 21 тысячу), биологию – более 160 тысяч участников (рост на 32 тысячи).

Историю в 2019 году выбрало почти 139 тысяч участников ЕГЭ, информатику порядка 100 тысяч, английский язык – почти 99 тысяч, литературу – 67,5 тысячи, географию – 27,5 тысячи.

С 2019 года выпускники вправе выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный, а выпускники прошлых лет могут сдавать только ЕГЭ профильного уровня. В этом году количество участников, выбравших профильную математику, составило 407 тысяч, что на 90 тысяч больше, чем базовую (316 тысяч).

В случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике выпускник может изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзамена в резервные сроки.

В число иностранных языков, которые участники ЕГЭ могут сдавать по своему выбору, в 2019 году добавился китайский язык. Его планируют сдавать 289 человек из 43 регионов России.

«Подготовка к ЕГЭ идет в плановом режиме, мы ведем мониторинг ситуации в регионах, проверяем готовность пунктов проведения экзаменов, оборудования», - сообщил Анзор Музаев.

С 2019 года ЕГЭ стал основной формой проведения государственной итоговой аттестации для выпускников Крыма и Севастополя. По словам заместителя руководителя Рособрнадзора, оценка организационно-технологического обеспечения также показала высокую степень готовности этих регионов к широкомасштабному проведению госэкзамена.

Досрочный период ЕГЭ-2019 пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной – с 27 мая по 1 июля.