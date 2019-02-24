Подготовлена программа методической помощи учителям по работе с новым Федеральным перечнем учебников

/Образование/

Корпорация «Российский учебник» осуществляет непрерывную и комплексную профессиональную поддержку педагогов, включая подготовку к работе с учебниками и учебными материалами.

Новая программа призвана облегчить работу преподавателей с новым Федеральным перечнем учебников (ФПУ), утвержденным 29 декабря 2019 года, и минимизировать ущерб, который может быть вызван принятым документом.

Из нового ФПУ выбыли несколько сотен учебников, по которым ранее успешно занимались российские школы. По оценке экспертов «Российского учебника», изменения в перечне негативно отразятся на работе примерно 220 тыс. российских учителей, при этом переход на учебники из нового перечня потребует от государства около 13,8 млрд руб. в течение трех лет.

Поскольку является очевидным, что принятый перечень не соответствует интересам педагогического сообщества и осложняет выполнение задачи повышения качества общего образования в нашей стране, целесообразно ожидать возвращения востребованных линий учебно-методических комплектов в перечень. В то же время корпорация «Российский учебник» разработала для учителей по каждому школьному предмету серию методических рекомендаций для оперативного устранения возникших проблем. В программу методической помощи входят:

• персональная консультация методистов

• экспертные рекомендации с пошаговой инструкцией

• бесплатные профессиональные вебинары и очные мероприятия, в рамках которых ведущие специалисты проводят подробный анализ организации учебного процесса по всем учебным курсам с учетом последних изменений в ФПУ.

Эксперты корпорации также проводят квалифицированные консультации в части, касающейся разъяснения положений федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273–ФЗ, который непосредственно затрагивает организации, осуществляющие образовательную деятельность. В частности, речь идет о возможности закупать за бюджетные средства учебные пособия: в соответствии с № 273-ФЗ (ст.8 п.3 и ст.18 п.4), а также с письмом Минобрнауки РФ № 08-1211 от 16.05.2018, организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеют возможность приобретать за счет ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов общего образования как учебники, включенные в ФПУ, так и учебные пособия.

Кроме того, для поддержки школ, оказавшихся в особо сложной ситуации, в отдельных случаях при размещении заказа на закупку учебников корпорация может передать школам оставшиеся учебники 2018 года издания из линий, не вошедших в ФПУ, бесплатно по договору пожертвования.

Для получения персональных консультаций можно обращаться к методистам корпорации «Российский учебник» по телефону 8-800-2000-550.

Федеральный перечень учебников (ФПУ) является официальным документом, утверждаемым Министерством просвещения. Для того, чтобы попасть в ФПУ, учебники должны успешно пройти ряд экспертиз, базовыми из которых являются научная и педагогическая экспертизы. Новый ФПУ был сформирован преимущественно на основе результатов скандально известной «дополнительной экспертизы» 2018 года. Вынужденная смена линий учебников в рамках текущих учебных планов приведет к снижению образовательных результатов. Поэтому, чтобы все же не допустить исключения из федерального перечня наиболее востребованных учебников, по которым работают 90 % российских школ, учителя географии со всей страны уже направили открытое письмо на имя президента Русского географического общества Сергея Шойгу.

Источник: дирекция по общественным связям