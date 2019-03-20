Почта России доставит 300 тысяч ручек для Тотального диктанта в 526 городов

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Почта России доставит 300 тысяч ручек в 526 населённых пунктов по всей стране для проведения акции «Тотальный диктант», которая состоится 13 апреля. Заряженными на грамотность ручками участники напишут диктант, а члены экспертных комиссий проверят работы.

Более 800 посылок сформировано для отправки фирменных ручек координаторам проекта «Тотальный диктант» по всей России. Доставки в 367 городов, 53 посёлка, 49 сёл, 19 посёлков городского типа, четыре деревни и одну станицу будут проходить в две волны. Доставить всё успешно и вовремя второй год помогает Почта России.

Первая партия ручек отправлена по 33 адресам 151 посылкой. Координаторы Новосибирска, Пензы, Вологды, Иркутска и других городов, а также Крыма и Сахалина уже получают отправления. Самая большая партия ушла в Санкт-Петербург (19 посылок) и Новосибирск (11 посылок), где традиционно собирается больше всего участников после Москвы. Вторая волна будет запущена в ближайшие дни и охватит остальные населенные пункты.

В прошлом году проект «Тотальный диктант» собрал 227 тысяч русскоговорящих людей со всего мира. Участники написали диктант одинаковыми фирменными ручками.

«Мы ожидаем, что в этом году не менее 250 тысяч человек по всему миру напишут Тотальный диктант. И нам важно создать одинаково хорошие условия для всех участников вне зависимости от города. Над этим работает не только большая команда организаторов, но и наши партнёры. Так, например, компания “Берлинго” изготовила 300 000 чёрных и красных ручек для проекта. Мы не шутим, когда говорим, что они заряжены на грамотность: удобные письменные принадлежности приближают участников к пятёрке. С логистикой ручек второй год нам помогает Почта России, благодаря которой посылки Тотального диктанта суммарно преодолеют более 100 000 км», — прокомментировала сотрудничество руководитель проекта Ольга Ребковец.

Самой отдаленной и труднодоступной точкой доставки на севере России станет поселок Белушья Губа на Новой Земле, на юге — Избербаш, Дагестан, куда ручки повезут на почтовом поезде и автомобиле. Через Белоруссию и Литву пройдут почтовые вагоны, которые доставят посылки в самый западный город отправки — Светлогорск. В посёлок Провидение у юго-восточного берега Чукотского полуострова, который станет самым восточным пунктом доставки, ручки прилетят внутренними авиалиниями.

Почтовые отправления с ручками отправятся по небу, по земле и по морю: в доставке необходимых для проведения диктанта принадлежностей задействованы все виды почтовых транспортных средств — и поезда, и автомобили, и самолёты, и паромы. Отправления пройдут через 200 объектов почтовой связи: 95 магистральных сортировочных узлов и 82 региональных почтамта.

«Почта России помогает обеспечивать единство территории нашей большой страны. В России 42 тысячи отделений почтовой связи. Почтовый транспорт приезжает туда, куда не добирается больше ни одна организация. И нам важно, что наша инфраструктура может быть использована для реализации масштабных, социально значимых проектов, таких как “Тотальный диктант”», — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Почта России обладает развитой логистической инфраструктурой, которая позволяет доставлять почтовые отправления даже в самые удаленные и небольшие населённые пункты. Неся на себе значительную социальную нагрузку, национальный логистический оператор уделяет большое внимание вопросам сохранения грамотности и поддержания равного доступа россиян к информации.

Тотальный диктант пройдет 13 апреля, регистрация на площадки начнется за десять дней до акции — третьего апреля, подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте totaldict.ru или на очных курсах.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"