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Владимир Синяговский: Городу и краю нужны высококвалифицированные экономисты

25 лет исполнилось Новороссийскому филиалу Финансового университета при Правительстве РФ.

На праздновании выступила заместитель главы города Новороссийска Наталья Майорова. «Четверть века. В таком возрасте всегда становится ясно, насколько перспективно дальнейшее развитие. В вашем случае мы уверены, что учебное заведение будет развиваться успешно», - сказала Майорова. – «Сегодня мы подводим итоги за 25 лет. Ваши итоги - это 4000 тысячи студентов, которые работают в городе-герое, на наших предприятиях, в администрации Новороссийска и Краснодарском крае».

Свои поздравления в адрес преподавателей и студентов направил депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский. Он вручил благодарственные письма основателю филиала Людмиле Андрияновой и директору филиала Елене Сейфиевой за большой вклад в развитие высшего образования в городе-герое Новороссийске.

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Категория: Новости / Образование

  1. Новроссиец 25.03.2019 22:53 Ответить
    Кто пишет за него тексты?
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