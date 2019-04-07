В Новороссийске придумали новый способ нагнать «подписоту»

/Образование/

Если у вас нет контента, но есть желание показать повышенный интерес к вашему каналу - с подписчиками вам помогут. Методы отработаны годами. Бюджетники плюс родительская общественность обеспечат фантастическую популярность ваших новостей.

В редакцию обратились родители нескольких школ города-героя Новороссийска информацией об очередном креативе. По словам родителей школ Центрального и Приморского районов, классных руководителей обязали обеспечить массовую подписку на канал «Новороссийское телевидение».

Приказ естественно неофициальный и никаких бумаг нет. Просто просьба от руководства с ежедневным отчетом.

- Наши учителя превратились в массовиков-затейников. Они не учат детей, а звонят и уговаривают посетить очередной праздник, совет, собрание и т.д. Или идут туда сами, обеспечивая полный зал. Сегодня они звонят и просят подписаться на канал с новостями администрации, - говорит один из родителей.

Отец семейства рассказал, что его второй день бомбардируют сообщениями о необходимости подписаться на канал. По его словам, классная умоляет всех подписаться, и говорит про прозрачные намёки на лишение премий, ежедневный отчет о числе привлеченных, и неприятную беседу в «доме быта» с отстающими.

Согласно статистики полученной с использование открытых сервисов, за последние несколько дней граждане просто "зафанатели" от «Новороссийского телевидения», ежечасно подписываются сотни человек. Сотни, Карл! На канал с новостями о наших местных чиновниках.

Для понимания разницы в подписоте и просмотрах. Почти 6000 подписчиков обеспечили ролику «Интересный разговор. Евгений Титков о благотворительном фонде "Спаси и сохрани"» 52 просмотра за 3 недели. 52 просмотра за 21 день. Ролик «Новороссийск. Итоги 2018 года» набрал аж 70 просмотров за 15 дней. Всего с января, 24000 просмотров*. И тут взрыв популярности!..

P.s. Редакция уверена, что учителя были просто проинформированы о новом канале с интересным и полезным контентом и самостоятельно решили подписать на него весь город. А слухи про обязаловку и ежедневный отчет в «дом быта» просто слухи, распускаемые «вражескими голосами» **. И в группе можно хвастаться достижением в 10000 подписчиков.

*Данные по состоянию на 21.00 6 апреля 2019 года

**Сарказм