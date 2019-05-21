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Последний звонок дает старт в большую жизнь

Вот и пришла пора завершения школьного учебного года. Кто-то прошел первый круг. Другие идут на очередные каникулы. А для учеников 9 и 11 классов зазвучит "Последний звонок". Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский обратился к выпускникам со словами напутствия и поздравления.

"Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители!

Тепло и сердечно поздравляю всех вас с праздником – Последним школьным звонком, который знаменует окончание учебного года!

Вы молоды, полны сил, энергии, больших планов на будущее. Пусть знания, полученные в школе, помогут добиться задуманных целей, осуществить свои планы. Это по-настоящему торжественный и волнительный день. Окончание школы будет лишь одним из достижений в жизни, но последний звонок навсегда останется в вашем сердце. Открывая новую страницу, не забывайте родную школу, не теряйте связи с наставниками, вложившими в вас частицу своей души. Благодаря им вы обрели не только знания, но и дружбу, опыт человеческого общения, преодоления первых трудностей, вкус первых значимых побед.

В этот праздничный день отдельные слова признания хочется высказать учителям. Вы терпеливо, мудро, самоотверженно помогали детям, учили их, передавали свой опыт, поддерживали во всех начинаниях.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, уверенности в своих силах и удачи! Мира и добра!<

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Образование

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Последний звонок дает старт в большую жизнь

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