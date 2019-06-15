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Руководители сельских школ Кубани получат социальную поддержку

Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб внесла законопроект о предоставлении мер социальной поддержки руководителям сельских школ.

Парламентарий отметила, что в настоящее время в законе об образовании на федеральном уровне закреплено право педагогических работников, проживающих и работающих на селе, в том числе директоров федеральных образовательных организаций, на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. При этом, меры соцподдержки для директоров муниципальных школ и их заместителей федеральным законом не предусмотрены, их могут ввести только регионы. А если регион - дотационный, то эта законодательная инициатива ему также недоступна. 

«Сегодня директора муниципальных школ и их заместители в сельской местности несправедливо лишены социальных льгот. Это произошло из-за отсутствия однозначной формулировки в федеральном законе «Об образовании». Директор муниципальной школы, наравне с руководителем федеральной образовательной организации,  является главным должностным лицом. Он возглавляет администрацию школы, руководит педагогическим советом и деятельностью организации, на нем и его заместителях лежит колоссальная ответственность, как за учеников, так и за весь трудовой коллектив и полноценную работу школы. Внесенным законопроектом мы добиваемся, чтобы директорам муниципальных школ наравне с их коллегами из федеральных организаций предоставлялись льготы по оплате жилищных коммунальных услуг в сельской местности», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

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Категория: Новости / Образование

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