В городе-герое Новороссийске прошли финальные соревнования патриотического проекта «Морская зарница Кубани»
20 – 23 июня в городе-герое на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ России и Государственного морского университета им. Ушакова состоялся финал Краевого военно-патриотического конкурса юнармейских отрядов морской направленности «Морская зарница Кубани-2019».
В марте военно-морской проект ДОСААФ стал победителем ежегодного конкурса на получение грантов администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ общественных объединений.
В рамках мероприятия прошли военно-спортивные состязании среди участников юнармейского и юнфлотовского движений Краснодарского края. В соревнования по морским дисциплинам, среди которых шлюпочное дело, навигация и лоция, такелажное дело, общефизическая подготовка, плавание и стрельба, приняли участие 80 юнармейцев, представляющих города и районы Кубани.
Для ребят организовали обширную военно-патриотическую программу: экскурсия по городу-герою, посещения кораблей и частей Военно-морской базы, встречи с ветеранами и военнослужащими.
Основные этапы соревнований юных моряков были организованы на базе Государственного морского университета им. Ушакова, в Новороссийской морской школе ДОСААФ пройдут соревнования по плаванию, стрельбе и гребле на шестивесельных ялах.
Торжественное открытие мероприятия с участием командования Новороссийской военно-морской базы, руководства краевого отделения ДОСААФ и города-героя Новороссийска состоялось 21 июня на Центральном плацу ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова».
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