В Новороссийске завершилась первая смена военно-патриотического лагеря «Будущий воин»

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В городе герое Новороссийске завершилась первая смена традиционной Военно-патриотической тематической площадки «Будущий воин» с участием подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики.

Мероприятие организовано Региональным отделением ДОСААФ России Краснодарского края совместно с администрацией города на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ России и проходило в форме лагеря дневного пребывания.

В нынешнем году организаторы пересмотрели состав участников и решили объединить ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию с активистами военно-патриотических клубов.

В ходе первой смены 25 юных новороссийцев стали участниками обширной военно-патриотической программы, ориентирующей ребят на занятия в кружках и секциях ДОСААФ.

За десять дней смены ребята прошли ознакомительный курс подготовки по плаванию, морскому многоборью, шлюпочному делу, стрельбе из пневматической винтовки, картингу и многому другому.

В целях патриотического воспитания организовано участие «будущих воинов» в торжествах, приуроченных Дню России, выезд в морской музей, распложенный в Геленджике, посещение крейсера «Михаил Кутузов» и 108 Десантно-штурмового полка.

Участники тематической площадки не только участвовали в тренировках по плаванию, стрельбе и умении обращаться с оружием, но и приняли участие в соревнованиях Юнармии города Новороссийска.

Победители соревнований, проведенных во время смены, награждены в рамках Торжественного закрытия призами краевой оборонной организации. Каждый участник получил диплом о прохождении программы «Будущий воин».

Самое главное, что четверо ребят изъявили желание с 1 сентября прийти заниматься в секции, действующие в Новороссийской морской школе ДОСААФ России.

Проект реализуется за счет средств Администрации Краснодарского края, выделенных в качестве Гранта на реализацию общественно полезных программ общественных объединений.

Источник: Пресс-служба РО ДОСААФ России Краснодарского края