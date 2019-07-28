Легендарный детский лагерь «Орлёнок» принимает маленьких гостей из зоны подтопления в Иркутской области

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Сегодня в Туапсинском районе Краснодарского края отдыхает 253 ребёнка из семей пострадавших от стихийного бедствия.

На встрече с семьями иркутян Владимир Путин рассказал, что почти две тысячи детей выехали на летний отдых.

По словам Президента для них были зарезервированы места в лучших лагерях страны – «Артеке», «Орлёнке», «Океане» на тихоокеанском побережье и даже в Монголии. Все расходы по отдыху взяло на себя ПАО «Сбербанк», а компания «Аэрофлот» предоставила бесплатные места для перелёта.

- Нас встретили очень радушно и тепло, - рассказывает Дарья Сакунова. - «Орлёнок» с первых минут поразил своими масштабами и красотой. Смена идёт отлично. Очень много интересных дел, поездок и экскурсий.

Как известно тёплое море и солнце лучшее лекарство от стрессовых переживаний. А если прибавить к ним заботу и гостеприимство, с которым ребят встречает не только персонал «Орлёнка», но все жители Краснодарского края, то можно быть уверенным – новые друзья и радостные впечатления помогут забыть страшные картины разбушевавшейся стихии. А впечатлений хватает, достаточно сказать, что многие из маленьких гостей «Орлёнка» впервые оказались на Чёрном море.

- С ребятами работают опытные сотрудники управления охраны здоровья, педагоги и сотрудники социально-психологической службы, прошедшие дополнительную профессиональную подготовку – объясняет директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус. - То, что они пережили - огромный стресс, поэтому делаем всё возможное, чтобы из «Орлёнка» они вернулись домой в хорошем настроении, с большим желанием жить и учиться дальше.

Словам директора ребята активно включились в насыщенную жизнь самого большого российского детского лагеря. Они стали участниками образовательной программы «Мосты дружбы». Знакомятся с культурой и традициями «Орлёнка», посещают занятия в Доме авиации и космонавтики и творческие мастерские Аллеи мастеров, выступления лучших детских хореографических коллективов и вокалистов - участников Международного музыкального фестиваля «Песенка года» Ангелины Вовк, да и просто купаются в море и загорают.

- Я уверен, что отдых в «Орлёнке» запомнится ребятам надолго, - считает депутат Государственной Думы от Краснодарского края, член парламентской фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский. – Ребята уже побывали на экскурсии в городе-герое Новороссийск и на Малой земле. Думаю личное соприкосновение с героической историей станет для них важнейшим уроком патриотизма и любви к родной земле".

Депутат отметил, что быстро организовать каникулы в разгар сезона в лагере всероссийского масштаба удалось благодаря слаженной, командной работе профессионалов: "Я хорошо знаком с коллективом «Орлёнка» и знаю наверняка, здесь сделают всё возможное, чтобы дети вернулись в свои семьи с зарядом положительных эмоций. Хотелось бы выразить слова благодарности вожатым, воспитателям, поварам - всем сотрудникам лагеря, искренне и с полной самоотдачей старающихся подарить детям частичку доброты и заботы.

Приходить на помощь в трудные минуты, поддерживать в беде – это традиция нашего народа, нашей страны.