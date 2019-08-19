Артисты института культуры отправились в Китай
Артисты Краснодарского государственного института культуры сегодня, 19 августа, отправились на Китайский международный фестиваль народной культуры. Он пройдет в городе Хух-Хото.
Китай посетит делегация из 35 человек. Ее возглавит ректор КГИК Сергей Зенгин. Хореографы и вокалисты вуза выступят на гала-концерте, а также на открытых площадках фестиваля.
Кроме того, студенты института культуры получили приглашение 30 августа выступить в Посольстве России в Китае (город Пекин).
КГИК повез в Поднебесную семь номеров: песню "Подмосковные вечера", вокально-хореографические номера "Ойся, ты Ойся" и "Роспрягайтэ хлопци коней", а также другие постановки.
Студенты пробудут в Китайской Народной Республике до 31 августа.
Источник: пресс-служба ректора КГИК
Категория: Новости / Образование