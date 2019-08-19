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Артисты института культуры отправились в Китай

Артисты Краснодарского государственного института культуры сегодня, 19 августа, отправились на Китайский международный фестиваль народной культуры. Он пройдет в городе Хух-Хото.

Китай посетит делегация из 35 человек. Ее возглавит ректор КГИК Сергей Зенгин. Хореографы и вокалисты вуза выступят на гала-концерте, а также на открытых площадках фестиваля.

Кроме того, студенты института культуры получили приглашение 30 августа выступить в Посольстве России в Китае (город Пекин).

КГИК повез в Поднебесную семь номеров: песню "Подмосковные вечера", вокально-хореографические номера "Ойся, ты Ойся" и "Роспрягайтэ хлопци коней", а также другие постановки.

Студенты пробудут в Китайской Народной Республике до 31 августа.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Образование

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