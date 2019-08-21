Каким должно быть школьное питание? Мнение эксперта

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В России в этом году увеличатся расходы на школьное питание. В ряде регионов планируется включить в меню столовых больше горячих блюд, овощей и фруктов, пишут СМИ. В Кемерово пообещали даже спросить у школьников, что бы им хотелось видеть на столах, и воспользоваться их авторскими рецептами.

Единого стандарта в школьном питании нет и быть не может, объяснил в интервьюрадио Sputnik президент автономной некоммерческой организации "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов. По его словам, при организации школьного питания необходимо руководствоваться всего двумя принципами.

«Питание должно быть вкусным и полезным. Если не вкусно, самое полезное ребенок не съест. Относительно расходов и стоимости питания. У нас разный прожиточный минимум и стоимость различных продуктов в разных регионах. У нас разные предпочтения и культура питания. На Кавказе - одно, в Якутии - другое, средняя полоса - третье. Поэтому, это надо решать в каждом конкретном регионе, местности индивидуально», - рассказал эксперт.

По его словам, питание в школе - это продолжение питания в семье.

«Ребенок съел с утра творожную запеканку, приходит и там то же самое на столе стоит, наверное, не нужно удивляться, что он не захочет повторения. Родителям надо интересоваться, чем кормят ребенка и учитывать это. А в школе добиваться «поедаемости». Для меня качество школьного питания начинается с количества отходов. Если бочки для отходов условно пустые, 10-15%, это нормально. Всегда что-то остается. А если там половина того, что накрыто на столах, и не важно, платили за это государственные деньги, бюджетные или родительские, если оно все пошло в помойку, наверное, что-то не то с едой», - объяснил Владимир Чернигов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/