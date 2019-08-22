Киберспорт в школах? Какие навыки развивают компьютерные игры

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Компьютерные игры FIFA, Dota 2 и World of Tanks могут включить в школьную программу. Список возможных кибердисциплин направил в Минпросвещения Институт развития интернета (ИРИ). Туда вошли все основные виды онлайн-игр: стратегии в реальном времени, многопользовательские онлайн-арены сражений, коллекционные карточные онлайн-игры и различные симуляторы. Министерство инициативу не поддержало. Между тем в ИРИ считают, что, например, Minecraft развивает креативность и абстрактное мышление, FIFA 19 – логику, а Dota 2 и World of Tanks – стратегическое мышление и скорость реакции.

Киберспорт идет в ногу со временем, но нужно максимально защитить психику детей, рассказал в интервью радио Sputnik доктор психологии Артур Гараганов.

«Киберспорт – атрибут современной жизни, современного времени, это проект взаимодействия с окружающим миром, причем довольно активный и динамичный. В последнее время много говорят о клиповом мышлении, о виртуальном эго у детей. Нужны технологии, позволяющие с помощью компьютерных стратегий и киберспорта развивать навыки. Не уходить в игру, не впадать в зависимость, а заниматься непосредственно тем, что позволит ребенку лучше познавать окружающую действительность, не впадать в виртуальную зависимость, а активно взаимодействовать с окружающей средой и быть адаптированными в 21 веке», – считает Артур Гараганов.

Сейчас стоит вопрос, как использовать технологии, чтобы обезопасить мозг от перегрузок и дать ребенку возможность правильно обучаться.

«Нужно создать условия, чтобы сохранить «экологию разума». Например, выработать стандартное время, сколько можно этим заниматься, потому что геймеры в том же Китае играют сутки или двое. Они в любом случае попадают в больницу. Нужно регламентировать параметры киберспорта, чтобы максимально защитить психику детей», – сказал Артур Гараганов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/