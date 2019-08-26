1 сентября: кто волнуется больше – родители или дети, разбираем с психологом

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Дети по-разному переживают начало школьной поры. Одни – ждут, не дождутся, когда прозвенит первый звонок, другие – всячески стараются этот момент оттянуть на потом. Нередко и у детей, и у родителей возникает чувство тревоги. К тому же бывает, что приходится менять школу. Перемены в жизни могут стать стрессом для всей семьи. Психологи советуют подготовиться к школе заранее. Режим сна, умственные нагрузки примерно в тоже время, как и в школе, то есть постепенный переход от режима каникул в режим учёбы.

Для будущих первоклашек важно учесть и другие моменты, рассказала в интервью радио Sputnik детский-подростковый психолог Анфиса Калистратова.

«Для первоклашек нужно постараться сделать праздник 1 сентября. Торжественной купить форму, новый первый портфель, первый пенал. И упор делать именно на это, а не повторять, вот в школу пойдешь, будет у тебя дисциплина, все прелести жизни. В советские годы для первоклашек устраивали праздник, и эту традицию нужно сохранить. У нас нет проблемы у детей с 1 сентября, у нас - у родителей проблемы. Они очень много волнуются и тревожатся, и это передается детям. Создается этот ажиотаж вокруг 1 сентября, и весь стресс переходит от родителей к детям. Для детей - это настоящий этап взросления, они все хотят учиться, они все хотят в школу, первый класс - это для детей особое состояние. Многие дети перед школой отказываются ходить в сад, потому что скучно», - объяснила психолог.

Кроме психологической подготовки к школе, важна и ментальная, считает Анфиса Калистратова.

«У родителей, конечно, масса тревог, как он адаптируется, как учитель к нему будет относиться. Поэтому очень важно, чтобы родители расслаблялись, нашли хорошего педагога, заранее все приготовили, как-то по спокойнее к этому относились. Условия современного мира требуют, чтобы детей готовили не только психологически к школе, но и ментально. Есть специальные подготовительные классы. Если вы собираетесь гипотетически переходить в школу, позаботьтесь про это, пусть походит в подготовительные отделения, и там уже можно посмотреть, какие требования у школы, какая форма, есть ли у них эта форма, какие классы, походить в этом помещении, привыкнуть. Эта адаптация начинается за год», - объяснила психолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/