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Члены Некоммерческого Партнерства «Содействие в развитии курорта Геленджик» помогли отдельным первоклашкам курорта собраться в школу.

К 1 сентября представители Партнерства закупили 13 школьных ранцев для девочек и мальчиков.

Получили их ребята, которые воспитываются в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Я воспитываю четверых детей, двое из которых уже школьники. Конечно, собрать самой их к школе достаточно трудно материально, поэтому такие подарки для нас большая помощь, и мы за неё очень благодарны, - говорит Кристина Екимова.

В портфели первоклашкам положили необходимые канцелярские принадлежности, а также сладости.

- Спасибо всем, кто уже во второй раз поддержал акцию «Подари детям 1 сентября». Приятно видеть счастливые глаза детей, - говорит директор Партнерства Елена Бауэр.

Помимо вручения подарков, для первоклашек в преддверии учебного была проведена развлекательная программа с аниматорами и угощениями.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик