Владимир Синяговский: У Новороссийского профессионального техникума давняя и славная история

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Продолжается региональная неделя депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимира Синяговского. В первый учебный день он посетил Новороссийский профессиональный техникум.

Для одного из старейших образовательных учреждений Краснодарского края российский парламентарий не просто гость. Ровно 55 лет тому назад он впервые переступил порог техникума, а тогда ещё строительного училища и также, как сегодняшние юноши и девушки стоял на своей первой сентябрьской линейке.

- В нашей жизни многое зависит от того кто дал тебе путёвку в профессию, - считает Владимир Синяговский. – Мне повезло – моими учителями были настоящие профессионалы, мастера своего дела. Они дали нам не только отличное образование, но и на все последующие годы привили уважение к людям труда, на собственном примере показали, как много значит ответственное отношение к делу, которому ты служишь. Такие уроки не забываются и формируют характер. И чем бы ты ни занимался в дальнейшем, навсегда остаются точкой отсчета человеческих и профессиональных ценностей.

У Новороссийского профессионального техникума давняя и славная история. Он был создан 6 октября 1922 года, как ФЗУ при цементном заводе «Пролетарий». Шли годы, менялась специализация техникума, приходили новые педагоги, но неизменной оставалась добрая слава учебного учреждения и желание учителей помочь ребятам найти свою дорогу в жизни, обрести радость в выбранной профессии. За годы своего существования техникум выдал путевку в трудовую жизнь более 25 тысячам квалифицированных рабочих, многие из которых стали специалистами в самых различных профессиях. Многие выпускники хорошо известны не только в Новороссийске, но и далеко за пределами Краснодарского края.

Депутат Государственной Думы встретился с педагогами и студентами, осмотрел учебные классы, принял участие в торжественной линейке, посвящённой началу нового учебного года.

- Главное это верить в собственные силы и ставить перед собой, пусть и трудные, но обязательно значимые задачи, - пожелал нынешним студентам своей альма-матер Владимир Синяговский. – Сегодня закладывается фундамент ваших будущих успехов Именно вам предстоит строить Россию XXI века, продолжать славные традиции отцов и дедов. Ну и, конечно хочу пожелать вам, чтобы годы учебы запомнились на всю оставшуюся жизнь. Это самая счастливая пора. Удачи и радости на пути в настоящую взрослую жизнь!