«Точки роста» откроются в сельских школах Московской области

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Семьдесят семь центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроют в школах тридцати шести муниципалитетов Подмосковья, сообщила первый зампред областного правительства — глава Минобразования региона Ольга Забралова.

В центрах будет доступно высокотехнологичное оборудование, в том числе шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, дроны. На оснащение каждого центра выделили более двух с половиной миллионов рублей.

«Реализация проекта станет прекрасной возможностью для жителей сельской местности получать качественное образование с использованием современной техники», - подчеркнула Забралова.

Учиться в таких центрах смогут более тридцати одной с половиной тысячи детей. Учреждения будут работать в рамках федерального проекта «Современная школа» нацроекта «Образование».

Источник: https://mosregtoday.ru