В детской школе искусств института прошел День первоклассника
В детской школе искусств института культуры прошел День первоклассника. Мальчишкам и девчонкам торжественно вручили ученические билеты и шарики.
С приветственным словом к ребятам и их родителям обратилась заведующая отделением детских студий и предпрофессионального образования Сусанна Тумасян. Она отметила, что ребята успешно прошли все творческие испытания и теперь впереди их ждет долгая и плодотворная работа в стенах Краснодарского государственного института культуры.
После чего для первоклассников и родителей провели экскурсию по музею "Девяти муз". Ребята подробнее узнали об истории и достижениях учебного заведения, в которое они поступили.
Всего в первый класс было зачислено 24 ученика по трем направлениям: хореография, музыка и живопись.
Источник: пресс-служба ректора КГИК
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