В детской школе искусств института прошел День первоклассника

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В детской школе искусств института культуры прошел День первоклассника. Мальчишкам и девчонкам торжественно вручили ученические билеты и шарики.

С приветственным словом к ребятам и их родителям обратилась заведующая отделением детских студий и предпрофессионального образования Сусанна Тумасян. Она отметила, что ребята успешно прошли все творческие испытания и теперь впереди их ждет долгая и плодотворная работа в стенах Краснодарского государственного института культуры.

После чего для первоклассников и родителей провели экскурсию по музею "Девяти муз". Ребята подробнее узнали об истории и достижениях учебного заведения, в которое они поступили.

Всего в первый класс было зачислено 24 ученика по трем направлениям: хореография, музыка и живопись.

Источник: пресс-служба ректора КГИК