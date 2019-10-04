Иностранный язык и психология: россияне полюбили онлайн-образование

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Хорошо, когда у людей есть потребность в расширении кругозора, а не просто желание прийти домой, выпить бутылку вина и лечь спать. Человек живет до тех пор, пока развивается, рассказала в интервью радио Sputnik правозащитница, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Ранее аналитики «Яндекс. Кассы» и «Нетологии» сообщили, что траты на онлайн-образование выросли на 20%, а в целом оборот этого рынка вырос более чем на 60%. Больше всего в сфере онлайн-образования россияне тратят на обучение иностранным языкам, психологии и эзотерике и тренинги по личностному росту.

«Многие пытались получить онлайн-образование, в частности, связанное с языком. Люди, у которых нет времени, пытаются дистанционно получить второе и третье образование. Это удобно, позволяет не отрываться от дома, экономить время. Сейчас появилось огромное количество курсов, тренингов. Речь не идет о получении полноценного образования со специальными дипломами государственного образца. Речь идет о том, чтобы пройти, например, курс по психологии, по кулинарии. Это то, что поможет в личной и социальной жизни. Это дополнительные костыли, все более нужные человеку, потому что он становится существом социальным. Все чаще приходится взаимодействовать с огромным количеством людей. В частности благодаря соцсетям мы часто вступаем в дискуссию с незнакомцами, делать это нужно грамотно, правильно. Для этого нужны особые навыки, нужно повышать свой уровень образования», – считает Ева Меркачева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/