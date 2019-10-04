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Владимир Синяговский поздравил учителей Геленджика

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня учителя в Геленджике, где поприветствовал учителей, преподавателей, ветеранов педагогического труда и вручил им федеральные награды.

В образовательных учреждениях Краснодарского края сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал и Геленджик не исключение. Здесь работают мастера своего дела, обладатели правительственных наград, почётных званий, высоких квалификационных категорий, победители и лауреаты конкурсов. Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.
В этот день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, положительных результатов в любых начинаниях, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, напутствовал Владимир  Синяговский.
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Категория: Новости / Образование

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