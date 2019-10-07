Как образование стало сферой услуг? Мнение историка

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7 октября 1920 года первые 100 женщин были приняты в Оксфордский университет. При этом раздельное обучение там было отменено только в 70-х годах прошлого века. О женском образовании и о роли учителя в России рассказал в эфире радио Sputnik ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), кандидат исторических наук, доцент Денис Фомин-Нилов.

«В советское время с 1918 года у нас было достигнуто полное равенство между мужчинами и женщинами во всем, в том числе и в обучении. И советский период это, конечно же, расцвет высшего образования, женского в том числе», – рассказал Денис Фомин-Нилов.

60-70 лет назад учитель был таким «носителем чистого знания», авторитетом, когда основная масса населения была не очень грамотна, отметил эксперт.

«С 90-х годов мы живем в информационном обществе, где знания стало слишком много и оно стало слишком доступным. И почерпнуть его можно теперь не только от учителя и из учебника. Массовое образование сделало всех грамотными, дало иллюзию, что все теперь могут читать и понимать прочитанное, выступать в роли неких экспертов. Это побочный эффект информационной революции. Многие же сейчас говорят: а зачем учить, мы же можем в любой момент прочитать в интернете, получить это знание уже «упакованным» для потребления. И получается, что учитель перестает быть «носителем чистого знания», знания профессионального педагога могут быть поставлены под сомнение теми же школьниками и студентами. Это усугубляется тем, что образование становится сферой услуг», – считает Денис Фомин-Нилов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/