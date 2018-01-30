Вениамин Кондратьев: «Учитель должен учить, а администрация школы – создать условия для его работы»

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В рамках рабочей поездки в Сочи глава Кубани побывал в школе №4. На прошлой неделе в своем микроблоге в Твиттере он пообещал разобраться в проблемной ситуации, сложившейся в этом учебном заведении.

Вместе с главой края школу осмотрели вице-губернатор Анна Минькова, мэр Сочи Анатолий Пахомов и педагоги.

Напомним, ранее учитель Елена Носова опубликовала в Сети ролик о неудовлетворительном состоянии класса и старой мебели.

Директор Владимир Шишков пояснил, что парты для класса, который был показан на видео, были закуплены, но их не успели вовремя установить. В настоящее время в классе размещена новая мебель.

Осмотрев учебное заведение, глава края отметил, что в целом оно находится в хорошем состоянии. Если были недоделки, то устранить их следовало до начала учебного года.

– В любом случае, это обязанность не учителя, не мэра города, а администрации школы – создавать комфортные условия для обучения. Мы говорим о современных школах, передовых методиках, компьютерных классах, интерактивных досках. То, что все увидели в Сети, указывает на разруху в головах людей, которые отвечают за эту школу. С учителя можно спросить только за качество образования, но не более, – заявил глава региона.

По словам губернатора, можно по-разному относиться к тому, как преподаватель выразила свое несогласие, но вопрос в том, что подтолкнуло ее к этому отсутствие своевременной реакции со стороны руководства.

В ходе разговора Елена Носова сообщила, что неоднократно обращалась к директору с просьбой привести в соответствие с нормами класс, в котором она вела уроки.

– Мы говорим о качественных условиях обучения, но с теми условиями, которые были в этом кабинете, мы в итоге получим бутафорское образование. Учитель должен учить, а администрация школы – создать условия для его работы. А когда учительница говорит, что нет условий для того, чтобы дать знания, я с ней полностью согласен, – отметил глава региона.

По итогам встречи между директором школы и педагогом Еленой Носовой была достигнута договоренность о мировом соглашении. Кроме того, по итогам визита Вениамин Кондратьев дал поручение Анатолию Пахомову пересмотреть кадровый состав руководства сочинской школы №4.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края