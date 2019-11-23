«Юнармии» – четыре года: как Шойгу объединяет молодых патриотов

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Свое четырёхлетие «Юнармия» встретила в процессе становления в качестве интегрирующей силы на поле патриотического и общегражданского воспитания российской молодежи.

29 октября отмечалась пусть и не круглая, но тем не менее рубежная дата — созданная по инициативе Министерства обороны России и лично Сергея Шойгу массовая молодежная патриотическая организация «Юнармия» отмечала четырехлетие с момента своего основания. За прошедшие годы было немало сделано для популяризации движения среди российской молодежи — школьников и подростков в первую очередь. «Юнармия» в короткий срок смогла стать не просто одной из самых массовых молодежных организаций страны, она также смогла выработать и предложить молодежи понятные и адекватные ей ценностные установки, в основе которых лежит безусловная любовь к Родине, уважение к ее истории и достижениям, чувство товарищества и взаимовыручки, а также готовность к службе в вооруженных силах.

«Юнармия» сейчас насчитывает в своих рядах более 300 тысяч человек актива, движение охватывает все регионы страны. Потребность в такой организации, которая прививала бы своим активистам чувство гражданской ответственности, дисциплины, умение слаженно работать в команде, ощущалась в молодежной среде всегда.

Не будет большим преувеличением сказать, что в последовавшие после развала Советского Союза годы моральные ориентиры и система работы с молодежью были попросту сломаны под лозунгами тотальной «деидеологизации». В момент, когда государство и общество — причем не только у нас, но и во всём мире — входило в эпоху всеобщей информатизации и бурного развития телекоммуникационных и интернет-технологий, молодежь оказывалась под мощнейшим прессингом. И дело даже не только в пресловутой проблеме засилия культа потребительства или насилия в компьютерных играх.

Источник: https://regnum.ru/news/polit/2764005.html