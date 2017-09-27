На борту крейсера «Аврора» состоялся торжественный приём школьников в ряды Юнармии

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Сегодня в Санкт-Петербурге впервые на борту легендарного крейсера «Аврора» состоялся торжественный приём учащихся школы № 164 в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». В церемонии приняли участие военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, а также представители духовенства и администрации Красногвардейского района города на Неве.

Ребята произнесли слова клятвы, после чего представители командования ЗВО вручили новому отряду знамя Юнармии, а всем его членам — знаки отличия движения.

После торжественной части для юнармейцев, их родителей и почетных гостей была организована экскурсия по прославленному крейсеру.

Справочно:

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» создано по инициативе Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Основной целью движения является воспитание нового поколения патриотов, любящих свою Родину и всегда готовых встать на ее защиту.

Источник: МО РФ