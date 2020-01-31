Наследство с долгами: разбираем скандал с сиротами в Самарской области

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Суд в Самарской области обязал четырех сирот оплатить долги по кредитам умершей матери. Причем от одного ребенка – Олега Исатова, который родился с инвалидностью, она отказалась, и до 18 лет он жил в специнтернате. Остальных детей передали в приемные семьи, после того, как их мать лишили родительских прав.

Дети не вступали в наследство, но суд все равно определил их наследниками.

По словам директора общественной организации «Домик детства» Антона Рубина, Олег Исатов понятия не имел о долгах матери. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

"После выхода из госучреждения, он, конечно, был не готов к тому, что нужно что-то делать, узнавать о долгах, вступать в наследство. Мягко говоря, все выпускники государственных учреждений не имеют даже основ правовой грамотности, о том, что нужно делать с наследством, как в него вступать или наоборот, как от него отказаться, что делать, если решение суда не в твою пользу, как подавать апелляцию. К сожалению, к нам он обратился поздно, сроки обжалования уже истекли. Хотя в самом решении суда очень много есть вещей, которые можно было бы обжаловать", - рассказал Антон Рубин.

По российскому закону долги наследуются вместе с имуществом, несовершеннолетние наследники не исключение, подтвердил радио Sputnik адвокат Руслан Яхудин.

"Если ты принимаешь на себя наследство, то ты принимаешь на себя и обязательства. Если они отказываются от наследства, то и долги на них тоже не вешают. Вступление в наследство происходит через нотариуса. Человек умирает, с течении 6 месяцев нотариус собирает информацию о всех наследниках. После этого, принимает решение. Если наследник приходит и говорит: "О, нет, мне все это не интересно, мне ничего не надо", все уходит от наследника, и никакие обязательства он на себя не принимает. Если он говорит: "Я принимаю наследство: квартиру, дом, машину, деньги, счета", он принимает и все обязательства, которые есть по кредитам. Долги можно взыскивать и с несовершеннолетних, они же вступают в наследство. У несовершеннолетнего всегда есть опекун, либо кто-то из родственников, либо государство", - сказал адвокат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/