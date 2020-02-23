Главную башню новороссийского Дворца творчества украсили модные часы

В 2019 году новороссийский Дворец творчества, под крышей которого соседствуют творческие и спортивные секции, отметил свое 80-летие.
Новые часы показывают самое точное время и не боятся ни дождя, ни ветра.
Новые часы показывают самое точное время и не боятся ни дождя, ни ветра.
В 2019 году новороссийский Дворец творчества, под крышей которого соседствуют творческие и спортивные секции, отметил свое 80-летие.
Одним из главных подарков на юбилей были часы, которые преподнесла муниципальному учреждению компания «Фонтрейд» по инициативе депутата Государственной Думы Владимира Синяговского, сообщает @nvrsk_tv.
Наконец, почетные подарок занял свое место. Часы установили на главной башне Дворца творчества. Диаметр циферблата - 3 метра. Специальный датчик внутри механизма, благодаря системе GPS, синхронизирует время автоматически. Часы не боятся ни дождя, ни снега, ни ветра. Срок их службы практически не ограничен.
Директор Дворца творчества Татьяна Радченко поблагодарила Владимира Синяговского и компанию «Фонтрейд» за подарок от лица педагогического коллектива, родителей и детей.
Источник: https://ngnovoros.ru/posts/glavnuyu-bashnyu-novorossiyskogo-dvortsa-tvorchestva-ukrasili-modnye-chasy
Категория: Новости / Образование