Главную башню новороссийского Дворца творчества украсили модные часы

Наконец, почетные подарок занял свое место. Часы установили на главной башне Дворца творчества. Диаметр циферблата - 3 метра. Специальный датчик внутри механизма, благодаря системе GPS, синхронизирует время автоматически. Часы не боятся ни дождя, ни снега, ни ветра. Срок их службы практически не ограничен.

Директор Дворца творчества Татьяна Радченко поблагодарила Владимира Синяговского и компанию «Фонтрейд» за подарок от лица педагогического коллектива, родителей и детей.