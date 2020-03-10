Российские учителя смогут проверить свои компетенции с помощью Яндекс.Учебника

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С 10 марта по 11 апреля 2020 года преподаватели по всей России смогут принять участие в онлайн-тестировании «Я Учитель». Благодаря ему учитель сможет оценить свои навыки и понять, как можно повысить компетенции. Тестирование разработано сервисом Яндекс.Учебник в рамках Образовательной инициативы Яндекса.

Сегодня в рамках национального проекта «Образование» меняется система оценки качества работы учителей, готовятся новые стандарты повышения квалификации. Разные институты по-разному видят этот процесс, но все сходятся в одном: обновленные стандарты должны строиться на принципах добровольности и помогать учителю развивать гибкие навыки, необходимые для успешной работы в современной школе.

«Мы в Яндекс.Учебнике постоянно получаем обратную связь от педагогов, и один из самых болезненных вопросов: “Как повысить свою квалификацию?” Чтобы помочь учителям, мы составили карту основных проблем, а также предложили диагностику, которая даст педагогам возможность понять, в каком направлении развиваться дальше», — рассказала руководитель направления продвижения Яндекс.Учебника Ирина Савицкая.