ТОП-Youtube-Каналов для Изучения Английского

/Образование/

Изучение иностранного языка с помощью интернета становится все более популярным. Так, например, многие осваивают английский по видеоурокам.

Этот способ не только удобный, но и эффективный. Ведь человек не только слушает информацию, но и видит ее.

Одновременно работает слуховая и зрительная память. А если ученик записывает информацию, то видеоуроки становятся в три раза эффективнее, чем простое чтение учебника.

Наиболее распространенной платформой для просмотра видеороликов является YouTube. Немного поискав, можно найти множество каналов, которые помогут выучить язык.

В данной статье будет рассказано о тех, которые входят в число лучших.

Авторы этого канала также предполагают, что студент самостоятельно изучает язык.

Каждый, вне зависимости от уровня владения английским, сможет найти для себя интересный материал.

Новички смогут освоить базу, а продвинутые – улучшить свои знания.

Этот канал специализируется на выпуске обучающих видео. За их создание отвечает преподаватель Оксана Долинка.

Видеоролики отличаются по способу подачи материала, что делает изучение языка максимально эффективным.

О высоком качестве видео говорят многочисленные отзывы. Полезный обучающий материал можно найти не только на Youtube, но и на сайте автора.

Не важно, на каком уровне владения языком находится человек. На портале есть информация как для новичков, так и для продвинутых.

Чтобы понимать материал этого канала, необходимо иметь как минимум продвинутый уровень.

Ролики создаются совершенно разные.

Есть как новости, интервью и клипы, так и обучающие видео.

Одно из достоинств канала – регулярное обновление материала. Новые видео появляются каждый день.

Английский как по нотам

Для тех, кто решил, что все предыдущие каналы им не по душе, предлагаем обратить внимание на этот вариант.

Комплексного обучения здесь, конечно, нет.

Однако разбор песен поможет студентам узнать о некоторых языковых нюансах. И в будущем избежать нелепых ошибок.

Адрес канала: https://www.youtube.com/user/krutopridumal/featured

Learn English with Alex

Если нужно узнать о правилах языка, изучить грамматику, поправить произношение, то этот канал поможет вам справиться с вашими задачами.

Адрес канала: https://www.youtube.com/user/AlexESLvid/featured

На YouTube есть большой выбор каналов по английскому языку.

Останавливайтесь на том канале, который подходит вашему уровню подготовки и цели изучения языка.

Евгений Счастливый