Банк ДОМ.РФ провел «Школу ипотеки Банка ДОМ.РФ» по теме льготной ипотеки с господдержкой в режиме онлайн-вебинара

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Банк ДОМ.РФ провел очередной образовательный онлайн-вебинар в рамках «Школы ипотеки Банка ДОМ.РФ» на тему «Мифы и факты: что нужно знать о льготной ипотеке на новостройки?».

Участниками мероприятия стали сотрудники партнеров – крупных застройщиков, агентств недвижимости и брокеров.

Льготная ипотека с господдержкой – новая программа, запущенная в соответствии с поручением Президента РФ. Программа пользуется популярностью, однако многие не знают, что имеют право на льготную ипотеку. В рамках обучения сотрудники профильных подразделений банка рассказали об особенностях ипотеки с господдержкой. В частности, что льготный кредит на покупку жилья можно получить не один, а несколько раз, а также о том, что ранее полученные льготы не влияют на возможность получения ипотеки по программе. Кроме того, программа не предусматривает ограничений по категориям заемщиков.

Напомним, Банк ДОМ.РФ одним из первых начал выдавать ипотеку на льготных условиях. Оформить кредит на покупку жилья в новостройках в банке можно по ставке от 6,1%. Минимальная ставка доступна для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ – заказать ее можно через сотрудника банка. По состоянию на 13 мая всего по программе принято более 4,7 тыс. заявок от потенциальных заемщиков на сумму более 13 млрд рублей, из них около половины уже одобрены.

«Школа ипотеки Банка ДОМ.РФ» – это уникальный проект, направленный на информирование и развитие участников рынка недвижимости. При этом нашей задачей является развитие не компаний, как это принято, а именно сотрудников наших партнеров – агентств недвижимости, застройщиков, риэлторов и брокеров. Мы надеемся внести свой вклад в повышение качества предоставляемых на рынке недвижимости услуг», – рассказала руководитель проекта «Школа ипотеки Банка ДОМ.РФ» Яна Бакалдина.

«Школа ипотеки Банка ДОМ.РФ» - функционирует с декабря 2019 года. В рамках проекта профильные специалисты банка проводят очное обучение в точках продаж ипотеки и централизованные онлайн-вебинары.

Получить подробную информацию и записаться на ближайшее обучающее мероприятие «Школы ипотеки Банка ДОМ.РФ» возможно, направив запрос на mortgageschool@domrf.ru.

Источник: ДОМ.РФ.