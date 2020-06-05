Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий на благоустройство школ
Теперь регионы смогут просить о замене объектов, ранее указанных в заявке.
Регионы смогут вносить изменения в заявки на получение субсидий из федерального бюджета для благоустройства общеобразовательных учреждений. Это предусмотрено постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Внести изменения в ранее действовавший порядок просили власти ряда регионов. Теперь у них будет возможность при необходимости ходатайствовать о замене объектов, ранее указанных в заявке, при условии, что это не приведёт к увеличению размера запрашиваемых субсидий.
Новый порядок поможет завершить благоустройство государственных и муниципальных школ в отведённый для этого срок – к 2021 году. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин.
На эти цели на 2020 год в федеральном бюджете предусмотрено 5,6 млрд рублей.
Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.
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