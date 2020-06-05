Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий на благоустройство школ

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Теперь регионы смогут просить о замене объектов, ранее указанных в заявке.

Регионы смогут вносить изменения в заявки на получение субсидий из федерального бюджета для благоустройства общеобразовательных учреждений. Это предусмотрено постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Внести изменения в ранее действовавший порядок просили власти ряда регионов. Теперь у них будет возможность при необходимости ходатайствовать о замене объектов, ранее указанных в заявке, при условии, что это не приведёт к увеличению размера запрашиваемых субсидий.

Новый порядок поможет завершить благоустройство государственных и муниципальных школ в отведённый для этого срок – к 2021 году. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин.

На эти цели на 2020 год в федеральном бюджете предусмотрено 5,6 млрд рублей.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.