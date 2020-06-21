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Владимир Синяговский об организации дежурных групп в детских садах

Список детей был сформирован на основе заявлений родителей, а руководством при его составлении служили постановления губернатора края и администрации муниципалитета.

«Дежурные» группы будут работать в режиме полного дня.

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, обратил внимание на то, что дети и их родители, а так же сотрудники садов, обязаны будут соблюдать все санитарные нормы, предписанные Роспотребнадзором. Каждое утро на территории садов должен будет организован замер температуры тела. Родители находясь на территории детского сада, должны иметь при себе индивидуальные средства защиты – маски и перчатки.

- Открытие данных групп, это закономерная необходимость, ведь открывая новые сферы деятельности, мы получаем ситуацию, где родителям не с кем оставить своих детей, – отметил Владимир Синяговский.

Источник: https://tuapseregion.ru/adm/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/40498/

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Категория: Новости / Образование

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