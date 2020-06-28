Как олимпиада помогает школьникам найти свое призвание. Интервью с экспертом
Сегодня Санкт-Петербург является одним из лидеров по качеству подготовки к всероссийской олимпиаде школьников.
Кроме того, серьезную подготовку проходят и участники сборных команд для международных состязаний. Заведующий Центром олимпиад Санкт-Петербурга Екатерина Зуева рассказала, почему победа в интеллектуальных состязаниях – не единственное важное достижение для участников олимпиад. Оператором всероссийской олимпиады школьников в 2020 году является Академия «Просвещение», входящая в одноименную Группу компаний.
- В Санкт-Петербурге существует система региональных олимпиад и конкурсов, которая помогает определить не только школьный предмет, но и будущую профессию. Например, медико-биологическая олимпиада школьников, олимпиада гидов-переводчиков и олимпиада по краеведению. Система интеллектуальных состязаний складывалась годами, эту инициативу поддерживает Правительство Санкт-Петербурга и Комитет по образованию. Конечно, в олимпиадном движении участвуют и университеты, которые заинтересованы в способных студентах. А ученикам интересно побывать за пределами школы и изучить вузы, в которые они могут поступить.
- Не стоит переживать, если не удалось пройти необходимый этап олимпиады. Часто то, что мы видим как неудачу, на самом деле является возможностью двигаться вперед. Это может быть и смена образовательного вектора, когда ребенок меняет предмет и становится более успешным в олимпиаде по другой дисциплине. Я вижу, как многие участники в процессе научились бороться с трудностями, быстрее развиваются в олимпиадной среде. И это не менее важно, чем победа. Безусловно, мы гордимся призерами и победителями олимпиады. Но если ребенок не стал победителем, зато смог найти свое призвание и поступил в вуз по интересному для него направлению, считаем это не менее серьезным достижением в нашей работе.
- Задания олимпиады должны быть интересными. Это важное правило при их разработке. Задачи должны быть связаны с окружающей нас реальностью, они всегда отличаются. При этом дети должны не только использовать полученные знания, но и учиться рассуждать, подходить к решению задач с нескольких сторон. В нашем городе есть большая группа энтузиастов, которая серьезно подходит к разработке заданий для школьного и муниципального (у нас он называется районным) этапов олимпиады. Вопросы получаются интересными, стимулирующими интерес к их решению. В целом, среди дисциплин для участников наибольший интерес вызывают русский язык и математика, за ними следуют литература, обществознание, история, пользуются все большей популярностью биология и география.
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Мы видим нашу задачу шире, чем победа во всероссийской олимпиаде. Сегодня важно создавать условия для всестороннего развития детей. Это касается подготовки и к всероссийской, и международной олимпиадам. Иногда, в процессе подготовки дети меняют образовательную траекторию и выбирают другой предмет. И это правильный путь. Так ребята понимают, какое направление им интереснее и открывают в себе новые способности. Например, когда ученик, посещавший занятия по географии, решил пойти на подготовку к химической олимпиаде и в итоге стал победителем, поступил на химический факультет. Именно поэтому так ценно олимпиадное движение. Сильные учителя и наставники создают пространство, в котором ребята могут пробовать свои силы в самых разных предметных областях и делиться опытом со сверстниками.
- Вершиной успеха талантливого школьника, как и его педагога, является победа на международной олимпиаде. И мы очень гордимся тем, что в нашем городе работают педагоги, которые занимаются подготовкой и отдельных школьников, и сборных команд к участию в международных олимпиадах. Для этого нужны не только талант, но и упорство, трудолюбие, стремление к победе.
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