Как олимпиада помогает школьникам найти свое призвание. Интервью с экспертом

Мы видим нашу задачу шире, чем победа во всероссийской олимпиаде. Сегодня важно создавать условия для всестороннего развития детей. Это касается подготовки и к всероссийской, и международной олимпиадам. Иногда, в процессе подготовки дети меняют образовательную траекторию и выбирают другой предмет. И это правильный путь. Так ребята понимают, какое направление им интереснее и открывают в себе новые способности. Например, когда ученик, посещавший занятия по географии, решил пойти на подготовку к химической олимпиаде и в итоге стал победителем, поступил на химический факультет. Именно поэтому так ценно олимпиадное движение. Сильные учителя и наставники создают пространство, в котором ребята могут пробовать свои силы в самых разных предметных областях и делиться опытом со сверстниками.