Как развить творческие способности ребенка

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Каждый малыш талантлив от природы. Одни любят рисовать, другие с удовольствием повторяют танцевальные движения, кто-то не выпускает из рук пластилин, а кто-то уверенно попадает в ноты.

Задача взрослых — разглядеть врожденные способности и направить усилия на их развитие. Кто знает, может в вашей семье растет будущий великий скульптор, художник или популярный танцор. О том, как развить творческие способности малыша, нам рассказали эксперты фабрики развивающих игрушек Alatoys.

Воспитание творческого человека: советы для родителей

Маленькие дети очень любопытны. Примерно с двух лет начинает формироваться личность малыша. Они с удовольствием осваивают новые занятия, активно интересуются окружающим миром, упорно пытаются добиться своей цели, применяя нестандартные способы решения. Кроме того, для двух-трехлетнего ребенка характерны яркое воображение и эмоциональная восприимчивость. Именно поэтому нужно развивать творческий потенциал с раннего возраста. Для успешного выполнения задачи можно взять на вооружение несколько идей:

Ищем талант. Чтобы найти занятие, которое вызывает у малыша повышенный интерес, нужно предлагать ему как можно больше интересных идей. Сегодня он рисует, завтра лепит, а ко дню рождения бабушки вы вместе готовите аппликацию и разучиваете веселую песенку.

Создаем условия для творчества. Выделите ребенку уголок в квартире, где он сможет творить, совершенствовать свои навыки, не боясь быть наказанным за испачканную мебель или беспорядок.

Превращаем бытовые дела в праздник. Используя этот метод, в любое дело можно внести элемент творчества и превратить его в игру. Печете печенье — пусть дети сделают из теста маленький «шедевр», убираете в комнате — устройте соревнование с присвоением победителю звания «главный чистюля», купаете малыша в ванне — добавьте пены, пускайте вместе с ним мыльные пузыри. Со временем дети сами начнут фантазировать и предлагать способы разнообразить хозяйственную деятельность.

Развиваем воображение наблюдая за природой. Обращайте внимание малыша на красоту окружающего мира: деревья, звезды, цветы. Предложите ребенку упражнение: придумать образ, напоминающий по очертаниям одно из облаков, понаблюдать за пчелой, жучком, придумать что они будут делать дальше, куда полетят, что увидят.

Знакомимся с искусством. Посещение театра, концерта или выставки может принести радость, удовольствие, а также послужить толчком для желания создавать собственные шедевры. Предложите малышу простые игрушечные музыкальные инструменты, например, ксилофон https://alatoys-market.ru/categories/metallofony, и покажите, как с его помощью создавать простенькие мелодии. Это занятие поможет ребенку развить музыкальный слух и наверняка выявит скрытые таланты.

Рассказываем истории. Попросите дошкольника рассказать историю о нем самом, произошедшую в реальности или выдуманную. Можно ему помогать, задавая наводящие вопросы и направляя фантазию в нужное русло.

Хвалите ребенка. Для маленькой личности мнение мамы и папы играет важную роль. Их слова могут вдохновить или отбить желание заниматься творчеством. Не скупитесь на похвалу, находите в любой «мазне» особенности и элементы, достойные высокой оценки.

Задумываясь над вопросом как развить творческое мышление у ребенка, помните, что главное — дать свободу выбора. Если вы увидели, что малыш по-настоящему увлечен игрой на музыкальном инструменте, рисованием или оригами, у него загорелись искорки в глазах — вы на правильном пути.