Российские школьники завоевали 3 золотые медали на Европейской олимпиаде по физике

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26 июля завершилась Европейская олимпиада по физике, по итогам которой трое участников сборной России получили медали высшего достоинства.

Всего же российские школьники завоевали 5 медалей: 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

В этом году мероприятие проходило с 20 по 26 июля и впервые состоялось в дистанционном формате. В интеллектуальных состязаниях принимали участие школьники более чем из 50 стран мира. Участие сборных команд России в международных интеллектуальных состязаниях 2020 года организует Российский университет дружбы народов.

Cборная команда России была сформирована по итогам учебно-тренировочных сборов, прошедших в Московском физико-техническом институте с 14 по 23 марта 2020 года. Ребята также являются активными участниками всероссийской олимпиады школьников, оператором которой в 2020 году является Академия «Просвещение», входящая в одноименную Группу компаний.

Обладателями золотых медалей стали:

Максим Покровский (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1589»),

Алиса Бугрова (Физтех-лицей им. П. Л. Капицы),

Татьяна Емельянова (ГБОУ г. Москвы «Школа № 2007 ФМШ»),

Алиса к тому же получила специальный приз как показавшая лучший результат среди девушек.

Обладателем серебряной медали стал Федор Оксаниченко (Академический лицей «Физико-техническая школа» им. Ж.И. Алфёрова)

Обладателем бронзовой медали стал Никита Москалев (Кировский физико-математический лицей).

Заместитель руководителя сборной команды, член Центральной предметно-методической комиссии по физике Виталий Шевченко рассказал о подготовке к олимпиаде и поделился своим мнением об итогах:

«В этом году в России площадкой для проведения Европейской олимпиады по физике стал Московский физико-технический институт, куда были приглашены школьники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Кирова – кандидаты в национальную сборную по физике. Непосредственной подготовкой к Европейской олимпиаде мы занимались последние 3 недели, в которые мы пытались давать короткие, но сложные задачи, число которых по разным подсчетам доходило до ста. Олимпиада проходила в новом формате – дистанционном».

Виталий подчеркнул, что в связи с онлайн-форматом ключевым отличием этой олимпиады от предыдущих стал экспериментальный тур – он был реализован в виде симуляций эксперимента.

«Нельзя сказать, что это сильно отличалось от нашего предыдущего формата. Единственным отличием стал экспериментальный тур. Обычно школьникам предоставляется экспериментальное оборудование, на котором они должны провести измерения и различные параметры объектов исследования. В этом году вместо этого этапа участникам были предложены компьютерные программы, которые имитировали проведение эксперимента».

Заместитель руководителя сборной команды остался доволен результатами участников, однако отметил, что ребятам есть куда стремиться:

«Наша команда выступила отлично, показав достойный уровень подготовки. Однако я буду доволен, когда наша сборная команда завоюет 5 золотых медалей и наш школьник займет абсолютно первое место. Мы стремимся к этому результату!»

Источник: EuPho-2020