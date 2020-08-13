«Основным средством физического воспитания в школе становится гимнастика»

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Государство и бизнес намерены улучшать условия для занятий физической культурой и спортом в школах.

Каковы эти условия сегодня и что необходимо сделать для их изменения, обсудили участники круглого стола «Формирование здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом». Круглый стол состоялся 12 августа в рамках форума «Здоровье нации – основа процветания России», который проходит в Москве.

Директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай Федченко напомнил о необходимости приобщения молодого поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. «Каждому из нас присуще желание быть сильным, здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, энергию и достичь долголетия – на это нацелены все национальные проекты», – подчеркнул он.

Начальник отдела Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Александр Минаев отметил важность межведомственного взаимодействия. Не случайно одной из целей нацпроекта «Образование» является «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности», а в проекте Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года говорится о «содействии воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности средствами физической культуры и спорта».

«Многие родители сегодня акцентируют внимание на интеллектуальном развитии детей, однако нельзя забывать о важности физического развития, – заявила Мария Тарасова, заместитель директора по учебной работе Международной Академии спорта Ирины Винер. – Базовой составляющей занятий физической культурой в дошкольном и младшем школьном возрасте является гимнастика. Это основное средство физического воспитания, влияющее на эмоциональное и духовное развитие ребенка, способствующее решению образовательно-оздоровительных задач».

Мария Тарасова добавила, что в издательстве «Просвещение», входящей в одноименную Группу компаний, выпущены учебники по физической культуре и гимнастике для 1-4 классов под редакцией Ирины Винер.

«Сегодня в школах уделяется большое внимание формированию ценности здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом. Государство и бизнес создают для этого условия – предоставляют учителю необходимые инструменты для решения поставленных задач», – рассказала Руководитель Центра художественно-эстетического и физического образования ГК «Просвещение» Лариса Колычева, подчеркнув, что курс «Физкультура. Гимнастика» для начальных классов в полной мере отвечает задачам, поставленным в майском указе президента, в законе «Об образовании в РФ» и в федеральном государственном образовательном стандарте.

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» проходит с 11 по 13 августа. Центральной темой мероприятия в этом году стала охрана и укрепление здоровья населения страны в условиях новых вызовов. В рамках форума Молодежный совет при Департаменте здравоохранения города Москвы провел интерактивную викторину «КВИЗ по ЗОЖ». В ней приняли участие более 60 человек, ответивших на вопросы о здоровом образе жизни, профилактике и лечении заболеваний. Десять участников, набравших наибольшее число баллов, получили ценные призы от ГК «Просвещение».