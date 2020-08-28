Родителей перестанут пускать в российские школы

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В Роспотребнадзоре заявили, что родителей в 2020 году не будут пускать в школы из-за коронавируса. Собрания переходят в онлайн-формат.

Как указала глава ведомства Анна Попова, решение начать учебный год очно было принято исходя из больших знаний о COVID-19, чем те, что были ранее. Тем не менее, решение она назвала вызовом.

Кроме того, она отметила, что более 1 миллиона детей отдохнули летом в лагерях. Случаев инфицирования с развитием клинической картины у детей и взрослых там не было.

Источник: https://www.mk.ru/