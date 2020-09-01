Учителя воспротивились желанию сенатора запретить оценку кол

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В Совете Федерации призвали запретить ставить школьникам оценку кол, но учителя против. В чем причина спора, объяснила в интервью радио Sputnik директор Института развития образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Абанкина.

Российским школам следует отказаться от пятибалльной системы оценок, заявил сенатор Виктор Кресс. В беседе с "Газетой.ru" он рассказал, что самой низкой оценкой сейчас является двойка, поэтому кол или единицу стоит вычеркнуть из списка возможных оценок и перейти четырехбалльную систему.

Учителя сейчас и так не используют самую низкую оценку, поэтому такой шаг будет излишним, считает Ирина Абанкина. В интервью радио Sputnik она рассказала, что процесс выставления оценок в современных школах уже давно стал намного сложнее, чем себе его представляют сенаторы.

"Школа вправе принять свою собственную систему оценивания со своими критериями и баллами. Я согласна, что кол выглядит некоторой репрессивной мерой, но так его и не применяют. Мне не кажется, что простыми решениями можно подменить разработку современных систем оценивания. Сегодня разрабатываются и системы на основе искусственного интеллекта, которая позволяет ставить оценки, выявлять дефициты и предлагать стратегии дальнейшего развития ученика. У Совета Федерации сложилось какое-то упрощенное представление о системе оценивания в школах. Эта система давно продвинулась вперед", - рассказала директор Института развития образования ВШЭ.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/