Прогульщиков стало больше: где школьники провели лето и где они были 1 сентября

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, где школьники отдыхали на летних каникулах, а также узнал, где задержались те, кто пропустил 1 сентября в этом году.

Аналитики Туту.ру изучили данные о бронированиях авиабилетов с 1 апреля до конца августа (вылеты с 1 июня в течение всего лета) и выделили топ направлений, где самая высокая доля школьников (детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет).

Несмотря на то, что многие в этом году отказались от поездок, доля школьников, отправившихся куда-то на самолёте по России, этим летом выросла — как в целом, так и на топовых южных направлениях. Летом 2019 года на школьников приходилось 9% внутреннего пассажиропотока, а летом 2020 года — 11%. Это можно объяснить тем, что только в августе возобновили авиасообщение с Турцией — одной из любимых у россиян стран для путешествий с детьми, а с большинством стран сообщение так и не открылось. Кроме того, часть пассажиров, очевидно, выбрали в этом году самолёт, а не поезд: аналитики Туту.ру фиксируют, что спрос на ж/д билеты восстанавливается медленнее, чем на авиаперевозки.

Куда летали школьники летом-2020. Топ-10 популярных направлений

Город прилёта Доля пассажиров от всего пассажиропотока Доля пассажиров-школьников от всех школьников Доля школьников на конкретном направлении Симферополь 21,7% 25,9% 12,9% Сочи 16,8% 19,9% 12,8% Анапа 10,1% 13,3% 14,3% Москва 8,6% 6,4% 8,1% Санкт-Петербург 6,9% 6,1% 9,4% Геленджик 4,5% 5,2% 12,5% Калининград 5,0% 4,7% 10,0% Краснодар 4,1% 4,5% 11,7% Минеральные Воды 2,2% 1,6% 7,9% Ростов-на-Дону 1,4% 1,1% 8,3%

*жирным шрифтом выделены направления, где доля пассажиров-школьников выше доли, которую это направление занимает во всём пассажиропотоке

Самые популярные направления и для путешествия со школьниками, и в целом — Симферополь, Сочи и Анапа. Вместе эти три города собрали около 50% всего летнего пассажиропотока и почти 60% школьников, которые куда-то полетели этим летом.

Самая высокая доля именно школьников от общего пассажиропотока на каждом конкретном направлении — у Анапы. Среди тех, кто отправился в этот город летом, школьников 14,3%. Далее следуют Симферополь, Сочи и Геленджик (среди тех, кто летал туда, школьников было 12-13%). Замыкает пятёрку Краснодар (там доля школьников 11,7%). В прошлом году самая высокая доля школьников среди пассажиров на каждом конкретном направлении также была у Анапы, на втором месте шёл город-курорт Сочи, далее располагался Геленджик, и только на четвёртом месте был Симферополь.

Москва хоть и вошла в топ популярных направлений, стала менее востребованной для поездок как со школьниками, так и в целом. Доля билетов, проданных в столицу, сократилась в сегменте школьных поездок с 11% до 6%, а по всем категориям путешественников — с 14% до 8%. А доля именно школьников на этом направлении — одна из самых низких в топ-10.

Цена перелёта снизилась, особенно по топовым южным направлениям. К примеру, средний чек туда-обратно по направлению Москва — Симферополь летом 2019 года был 16 672 рубля, а летом 2020 снизился до 13 421 рубля (-20%). Чек по направлению Москва — Сочи снизился в среднем на 23%: с 16 095 до 12 309 рублей. Билеты в Анапу из Москвы обходились этим летом в среднем дешевле на 29%, средний чек уменьшился с 17 853 до 12 706 рублей.

Одна из тенденций этого года — сокращение сроков поездок. Это справедливо не только для школьников, но и в целом для всех пассажиров. Так, самая популярная продолжительность путешествия с участием школьников прошлым летом была 14 дней, а теперь сроки 10-11 дней и 7-8 дней стали более популярны. По всем пассажирам самый востребованный срок поездки — 7 дней, на втором месте — 10-11 дней, а путешествия длиной в 14 дней опустились на третью строчку.

Где школьники прогуляли 1 сентября

Доля «прогульщиков» — тех, кто пропустил 1 сентября, — увеличилась в этом году. В прошлом году доля тех, кто уехал летом и вернулся после 1 сентября, была 6%, а в этом году — около 7,5%. Любимые места для того, чтобы прогулять первые дни школы, такие же, как и для летнего отдыха: Симферополь, Сочи, Анапа. Популярность Анапы выросла заметно: в прошлом году там задерживались на 1 сентября около 9% «прогульщиков», а в этом — более 15%.

В прошлом году в топ городов, в которых задерживаются школьники в начале учебного года, входила Москва, в этом году её привлекательность упала в два раза. Ещё одно заметное изменение: в этом году в топ-10 мест, где школьники провели 1 сентября, вошёл Калининград, которого в прошлом году в топ-10 не было.

Топ-10 городов, где задержатся 1 сентября российские школьники

Город прилёта Доля от прогулявших по всем направлениям Средний чек туда-обратно Симферополь 33,50% 12311 Сочи 23,46% 11976 Анапа 15,43% 11636 Москва 5,27% 15626 Геленджик 4,27% 11259 Краснодар 3,51% 12926 Санкт-Петербург 2,38% 13027 Калининград 2,13% 9423 Минеральные Воды 2,01% 10935 Новосибирск 1,25% 18776

Источник: Туту.ру