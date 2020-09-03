Прогульщиков стало больше: где школьники провели лето и где они были 1 сентября
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, где школьники отдыхали на летних каникулах, а также узнал, где задержались те, кто пропустил 1 сентября в этом году.
Аналитики Туту.ру изучили данные о бронированиях авиабилетов с 1 апреля до конца августа (вылеты с 1 июня в течение всего лета) и выделили топ направлений, где самая высокая доля школьников (детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет).
Несмотря на то, что многие в этом году отказались от поездок, доля школьников, отправившихся куда-то на самолёте по России, этим летом выросла — как в целом, так и на топовых южных направлениях. Летом 2019 года на школьников приходилось 9% внутреннего пассажиропотока, а летом 2020 года — 11%. Это можно объяснить тем, что только в августе возобновили авиасообщение с Турцией — одной из любимых у россиян стран для путешествий с детьми, а с большинством стран сообщение так и не открылось. Кроме того, часть пассажиров, очевидно, выбрали в этом году самолёт, а не поезд: аналитики Туту.ру фиксируют, что спрос на ж/д билеты восстанавливается медленнее, чем на авиаперевозки.
Куда летали школьники летом-2020. Топ-10 популярных направлений
|
Город прилёта
|
Доля пассажиров от всего пассажиропотока
|
Доля пассажиров-школьников от всех школьников
|
Доля школьников на конкретном направлении
|
Симферополь
|
21,7%
|
25,9%
|
12,9%
|
Сочи
|
16,8%
|
19,9%
|
12,8%
|
Анапа
|
10,1%
|
13,3%
|
14,3%
|
Москва
|
8,6%
|
6,4%
|
8,1%
|
Санкт-Петербург
|
6,9%
|
6,1%
|
9,4%
|
Геленджик
|
4,5%
|
5,2%
|
12,5%
|
Калининград
|
5,0%
|
4,7%
|
10,0%
|
Краснодар
|
4,1%
|
4,5%
|
11,7%
|
Минеральные Воды
|
2,2%
|
1,6%
|
7,9%
|
Ростов-на-Дону
|
1,4%
|
1,1%
|
8,3%
*жирным шрифтом выделены направления, где доля пассажиров-школьников выше доли, которую это направление занимает во всём пассажиропотоке
Самые популярные направления и для путешествия со школьниками, и в целом — Симферополь, Сочи и Анапа. Вместе эти три города собрали около 50% всего летнего пассажиропотока и почти 60% школьников, которые куда-то полетели этим летом.
Самая высокая доля именно школьников от общего пассажиропотока на каждом конкретном направлении — у Анапы. Среди тех, кто отправился в этот город летом, школьников 14,3%. Далее следуют Симферополь, Сочи и Геленджик (среди тех, кто летал туда, школьников было 12-13%). Замыкает пятёрку Краснодар (там доля школьников 11,7%). В прошлом году самая высокая доля школьников среди пассажиров на каждом конкретном направлении также была у Анапы, на втором месте шёл город-курорт Сочи, далее располагался Геленджик, и только на четвёртом месте был Симферополь.
Москва хоть и вошла в топ популярных направлений, стала менее востребованной для поездок как со школьниками, так и в целом. Доля билетов, проданных в столицу, сократилась в сегменте школьных поездок с 11% до 6%, а по всем категориям путешественников — с 14% до 8%. А доля именно школьников на этом направлении — одна из самых низких в топ-10.
Цена перелёта снизилась, особенно по топовым южным направлениям. К примеру, средний чек туда-обратно по направлению Москва — Симферополь летом 2019 года был 16 672 рубля, а летом 2020 снизился до 13 421 рубля (-20%). Чек по направлению Москва — Сочи снизился в среднем на 23%: с 16 095 до 12 309 рублей. Билеты в Анапу из Москвы обходились этим летом в среднем дешевле на 29%, средний чек уменьшился с 17 853 до 12 706 рублей.
Одна из тенденций этого года — сокращение сроков поездок. Это справедливо не только для школьников, но и в целом для всех пассажиров. Так, самая популярная продолжительность путешествия с участием школьников прошлым летом была 14 дней, а теперь сроки 10-11 дней и 7-8 дней стали более популярны. По всем пассажирам самый востребованный срок поездки — 7 дней, на втором месте — 10-11 дней, а путешествия длиной в 14 дней опустились на третью строчку.
Где школьники прогуляли 1 сентября
Доля «прогульщиков» — тех, кто пропустил 1 сентября, — увеличилась в этом году. В прошлом году доля тех, кто уехал летом и вернулся после 1 сентября, была 6%, а в этом году — около 7,5%. Любимые места для того, чтобы прогулять первые дни школы, такие же, как и для летнего отдыха: Симферополь, Сочи, Анапа. Популярность Анапы выросла заметно: в прошлом году там задерживались на 1 сентября около 9% «прогульщиков», а в этом — более 15%.
В прошлом году в топ городов, в которых задерживаются школьники в начале учебного года, входила Москва, в этом году её привлекательность упала в два раза. Ещё одно заметное изменение: в этом году в топ-10 мест, где школьники провели 1 сентября, вошёл Калининград, которого в прошлом году в топ-10 не было.
Топ-10 городов, где задержатся 1 сентября российские школьники
|
Город прилёта
|
Доля от прогулявших по всем направлениям
|
Средний чек туда-обратно
|
Симферополь
|
33,50%
|
12311
|
Сочи
|
23,46%
|
11976
|
Анапа
|
15,43%
|
11636
|
Москва
|
5,27%
|
15626
|
Геленджик
|
4,27%
|
11259
|
Краснодар
|
3,51%
|
12926
|
Санкт-Петербург
|
2,38%
|
13027
|
Калининград
|
2,13%
|
9423
|
Минеральные Воды
|
2,01%
|
10935
|
Новосибирск
|
1,25%
|
18776
Источник: Туту.ру
Категория: Новости / Образование