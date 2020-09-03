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Прогульщиков стало больше: где школьники провели лето и где они были 1 сентября

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, где школьники отдыхали на летних каникулах, а также узнал, где задержались те, кто пропустил 1 сентября в этом году.

Аналитики Туту.ру изучили данные о бронированиях авиабилетов с 1 апреля до конца августа (вылеты с 1 июня в течение всего лета) и выделили топ направлений, где самая высокая доля школьников (детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет).

Несмотря на то, что многие в этом году отказались от поездок, доля школьников, отправившихся куда-то на самолёте по России, этим летом выросла — как в целом, так и на топовых южных направлениях. Летом 2019 года на школьников приходилось 9% внутреннего пассажиропотока, а летом 2020 года — 11%. Это можно объяснить тем, что только в августе возобновили авиасообщение с Турцией — одной из любимых у россиян стран для путешествий с детьми, а с большинством стран сообщение так и не открылось. Кроме того, часть пассажиров, очевидно, выбрали в этом году самолёт, а не поезд: аналитики Туту.ру фиксируют, что спрос на ж/д билеты восстанавливается медленнее, чем на авиаперевозки.

Куда летали школьники летом-2020. Топ-10 популярных направлений

Город прилёта

Доля пассажиров от всего пассажиропотока

Доля пассажиров-школьников от всех школьников

Доля школьников на конкретном направлении

Симферополь

21,7%

25,9%

12,9%

Сочи

16,8%

19,9%

12,8%

Анапа

10,1%

13,3%

14,3%

Москва

8,6%

6,4%

8,1%

Санкт-Петербург

6,9%

6,1%

9,4%

Геленджик

4,5%

5,2%

12,5%

Калининград

5,0%

4,7%

10,0%

Краснодар

4,1%

4,5%

11,7%

Минеральные Воды

2,2%

1,6%

7,9%

Ростов-на-Дону

1,4%

1,1%

8,3%

 *жирным шрифтом выделены направления, где доля пассажиров-школьников выше доли, которую это направление занимает во всём пассажиропотоке

 Самые популярные направления и для путешествия со школьниками, и в целом — Симферополь, Сочи и Анапа. Вместе эти три города собрали около 50% всего летнего пассажиропотока и почти 60% школьников, которые куда-то полетели этим летом.

 Самая высокая доля именно школьников от общего пассажиропотока на каждом конкретном направлении — у Анапы. Среди тех, кто отправился в этот город летом, школьников 14,3%. Далее следуют Симферополь, Сочи и Геленджик (среди тех, кто летал туда, школьников было 12-13%). Замыкает пятёрку Краснодар (там доля школьников 11,7%). В прошлом году самая высокая доля школьников среди пассажиров на каждом конкретном направлении также была у Анапы, на втором месте шёл город-курорт Сочи, далее располагался Геленджик, и только на четвёртом месте был Симферополь.

 Москва хоть и вошла в топ популярных направлений, стала менее востребованной для поездок как со школьниками, так и в целом. Доля билетов, проданных в столицу, сократилась в сегменте школьных поездок с 11% до 6%, а по всем категориям путешественников — с 14% до 8%.  А доля именно школьников на этом направлении — одна из самых низких в топ-10.

 Цена перелёта снизилась, особенно по топовым южным направлениям. К примеру, средний чек туда-обратно по направлению Москва — Симферополь летом 2019 года был 16 672 рубля, а летом 2020 снизился до 13 421 рубля (-20%). Чек по направлению Москва — Сочи снизился в среднем на 23%: с 16 095 до 12 309 рублей. Билеты в Анапу из Москвы обходились этим летом в среднем дешевле на 29%, средний чек уменьшился с 17 853 до 12 706 рублей.

 Одна из тенденций этого года — сокращение сроков поездок. Это справедливо не только для школьников, но и в целом для всех пассажиров. Так, самая популярная продолжительность путешествия с участием школьников прошлым летом была 14 дней, а теперь сроки 10-11 дней и 7-8 дней стали более популярны. По всем пассажирам самый востребованный срок поездки — 7 дней, на втором месте — 10-11 дней, а путешествия длиной в 14 дней опустились на третью строчку.

Где школьники прогуляли 1 сентября

Доля «прогульщиков» — тех, кто пропустил 1 сентября, — увеличилась в этом году. В прошлом году доля тех, кто уехал летом и вернулся после 1 сентября, была 6%, а в этом году — около 7,5%. Любимые места для того, чтобы прогулять первые дни школы, такие же, как и для летнего отдыха: Симферополь, Сочи, Анапа. Популярность Анапы выросла заметно: в прошлом году там задерживались на 1 сентября около 9% «прогульщиков», а в этом — более 15%.

В прошлом году в топ городов, в которых задерживаются школьники в начале учебного года, входила Москва, в этом году её привлекательность упала в два раза. Ещё одно заметное изменение: в этом году в топ-10 мест, где школьники провели 1 сентября, вошёл Калининград, которого в прошлом году в топ-10 не было.

Топ-10 городов, где задержатся 1 сентября российские школьники

Город прилёта

Доля от прогулявших по всем направлениям

Средний чек туда-обратно

Симферополь

33,50%

12311

Сочи

23,46%

11976

Анапа

15,43%

11636

Москва

5,27%

15626

Геленджик

4,27%

11259

Краснодар

3,51%

12926

Санкт-Петербург

2,38%

13027

Калининград

2,13%

9423

Минеральные Воды

2,01%

10935

Новосибирск

1,25%

18776

 

Источник: Туту.ру

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Категория: Новости / Образование

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